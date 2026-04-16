El BNG pide frenar la nueva concesión del bus urbano de Vigo para no pagar más por el mismo servicio

El BNG de Vigo ha reclamado al gobierno municipal que desista de la nueva licitación privatizada del servicio de autobús urbano para evitar, según denuncia, que la ciudad acabe pagando mucho más sin que eso se traduzca en una mejora real de la prestación. La formación nacionalista sostiene que el contrato, todavía sin adjudicar, elevará de forma muy notable el coste del servicio sin incorporar ni más frecuencias, ni más vehículos, ni más personal, ni tampoco un rediseño de la red.

El Bloque sitúa el foco en el incremento económico previsto en el nuevo contrato. Según sus datos, el coste anual pasaría de 24 a 45 millones de euros, lo que supone una subida cercana al 90%. Un encarecimiento que, a juicio del portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, no viene acompañado de mejoras de fondo que permitan corregir las deficiencias que arrastra el transporte urbano vigués.

«Non podemos permitir é que o único cambio que aplique Caballero no autobús urbano sexa que paguemos máis polo mesmo servizo deficiente e insuficiente», advirtió Igrexas.

Más coste, pero sin cambios estructurales

El BNG considera «inaceptábel» que se pretenda sacar adelante este nuevo contrato cuando, según subraya, los propios pliegos no contemplan un refuerzo tangible del servicio. Entre las carencias que enumera figuran la ausencia de más autobuses, la falta de nuevos conductores, la inexistencia de un aumento de frecuencias o de mejoras horarias y la renuncia a implantar un nuevo mapa de líneas adaptado a las necesidades actuales de la ciudad.

Para los nacionalistas, el resultado sería un modelo que obliga a la ciudadanía a asumir un mayor coste sin recuperar siquiera las prestaciones perdidas en los últimos años. En ese sentido, recuerdan que desde la pandemia se han suprimido 250 frecuencias diarias y cifran en 1,3 millones la pérdida de viajeros desde 2019.

Igrexas alertó además de que esta subida del coste del contrato podría tener consecuencias directas sobre el bolsillo de los usuarios. El portavoz nacionalista señala que, según el borrador de la ordenanza tarifaria, el precio del billete podría llegar a superar los 2 euros para garantizar el equilibrio económico del servicio.

«Estamos ante un modelo que pretende facer pagar máis á cidadanía por practicamente o mesmo servizo, sen capacidade de recuperar as 250 frecuencias diarias suprimidas desde a pandemia nin de corrixir as súas deficiencias», sostuvo.

La remunicipalización vuelve al debate

Frente a la nueva licitación, el BNG insiste en su propuesta de remunicipalizar el autobús urbano mediante una empresa pública municipal, una fórmula que, recuerda, ya han aplicado otras ciudades. La formación considera que el final de la concesión de Vitrasa ofrecía una oportunidad estratégica para replantear el modelo de transporte urbano en Vigo y lamenta que el gobierno local opte, a su juicio, por prolongar durante otra década un sistema que considera agotado.

«Estamos aínda a tempo de evitar que se dilapide a grande oportunidade histórica para a cidade que supón a fin da concesión de Vitrasa e non caer no erro de hipotecar Vigo unha década máis cun modelo de bus que non está á altura das necesidades das viguesas e dos vigueses», defendió Igrexas.

El Bloque sostiene que una gestión pública permitiría articular un servicio más eficaz, accesible y mejor dimensionado para la mayor ciudad de Galicia, al tiempo que facilitaría adaptar el transporte a la realidad de los barrios y parroquias y a la demanda actual de movilidad.

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En ese marco, Igrexas resumió el debate en una idea de fondo: «O que está en xogo é decidir se queremos un autobús mellor ou simplemente un autobús máis caro».