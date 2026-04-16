As Ninguéns piden eliminar el límite de días de estancia en el albergue municipal de Vigo

As Ninguéns y la Federación de Asociación de Vecinos Eduardo Chao (Favec) se concentraron ayer ante las puertas del Concello de Vigo para eliminar el límite de días de estancia en el albergue municipal, en el marco del desalojo de una treintena de okupas de la antigua nave de Pescanova ubicada en el entorno de Beiramar.

Así, urgen alternativas de duración indefinida hasta que se solucionen los problemas de cada individuo que le llevó a acabar durmiendo en la calle.

Una veintena de personas protestaron por la situación «crítica» que viven estos ciudadanos, que han sido «desalojados» para «dejarlos en la calle» sin ofrecerles una alternativa. Desde estos colectivos han criticado que un ayuntamiento «rico» como es Vigo, que dispone de «superávit», no sea capaz de ofrecer una mejor alternativa para sus ciudadanos más desfavorecidos.

Insisten en que «no se trata de un caso aislado» sino que es un «problema» que sufre la ciudad y que las administraciones públicas deberían poner el foco en él.

Lo cierto es que, tal y como ha precisado la concejala de Política Social, Yolanda Aguiar, desde el Concello se ofreció a los desalojados acudir al albegue, servicio de ducha y comida, asegurando que «la inmensa mayoría» de los afectados rechazó los recursos municipales puestos a su disposición. n