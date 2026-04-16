Alain Guiraudie, Aitor Arregi, Pilar Palomero y Celia Rico convierten Vigo en punto de encuentro del cine español

Vigo volverá a convertirse la próxima semana en punto de encuentro para el talento audiovisual con la llegada de cineastas de primer nivel como Alain Guiraudie, Aitor Arregi, Pilar Palomero y Celia Rico, protagonistas de la tercera edición en la ciudad de «Rueda Academia de Cine», el programa de desarrollo impulsado por la Academia de Cine y el Concello de Vigo a través de la Vigo Film Office. La cita se celebrará del 20 al 24 de abril y reunirá a más de medio centenar de creadores entre participantes, residentes y profesionales invitados.

El alcalde, Abel Caballero, subrayó este jueves que a lo largo de esos días «creativos audiovisuais de toda España e cineastas de primeiro nivel» participarán en una amplia programación vinculada al cine y podrán comprobar «o que pode achegar Vigo» a sus futuras producciones. El regidor enmarcó además esta nueva edición en la estrategia municipal para situar a la ciudad como polo de atracción de rodajes. «A través da Film Office estamos a potenciar as accións porque ser estudio é imbricar á cidade e na cidade o desenvolvemento da cultura cinematográfica e de vídeo e iso é a modernidade», afirmó.

La cita viguesa pone el broche al recorrido de la cuarta edición estatal del programa tras sus encuentros previos en Madrid y Puerto de la Cruz, y lo hace con una programación que combina trabajo interno para los proyectos seleccionados, actividades formativas, encuentros con profesionales y varias sesiones abiertas al público. Entre las participantes destaca, además, la presencia de la viguesa Eire Cid entre los seis seleccionados del programa Rueda de este año.

Mentorías, talleres y cineastas gallegos

Las directoras Pilar Palomero —responsable de títulos como «Los destellos» o «La maternal»— y Celia Rico —«La buena letra», «Los pequeños amores»— ejercerán como mentoras de los proyectos seleccionados durante las sesiones previstas el lunes y el martes en el Museo MARCO. A partir de ahí se incorporarán al encuentro los veinte participantes del programa Residencias y un grupo de cineastas gallegos invitados a sumarse al resto de la programación.

Entre las actividades profesionales figura también un taller del Equipo SOPA, especializado en conceptualización de marcas y universos visuales y vinculado a trabajos para series como «La Mesías», «El otro lado» o «Arde Madrid». Además, los participantes compartirán impresiones con nombres del audiovisual gallego como Guillermo de Oliveira, Miguel Barros y Noemí Chantada, en sesiones que se desarrollarán en el Espacio Redeiras de la Universidade de Vigo. La programación se completará con un recorrido por la ría y una formación sobre consentimiento impartida por Andrea Isasi, directora de casting y coordinadora de intimidad para cine, televisión y teatro.

Tres citas abiertas al público

Más allá del trabajo interno del programa, «Rueda Academia de Cine» reserva también un espacio destacado para la ciudadanía. Las proyecciones abiertas arrancarán el martes 21 de abril en el Museo MARCO con «As liñas descontinuas», en una sesión presentada por su directora, Anxos Fazáns. El jueves 23, el Auditorio Municipal do Concello de Vigo acogerá la proyección de «Miséricorde», seguida de un coloquio con el director francés Alain Guiraudie, una de las voces más singulares del cine europeo contemporáneo. Y el viernes 24, el MARCO recibirá a Aitor Arregi con «Maspalomas», codirigida junto a José María Goenaga y reconocida con el Goya al Mejor Actor Protagonista para José Ramón Soroiz.

El cartel de actividades abierto difundido por la organización concreta además los horarios de esas tres citas: 18.30 horas para «As liñas descontinuas», 19.00 para «Miséricorde» y 18.00 para «Maspalomas», todas ellas con entrada libre hasta completar aforo.

También centros educativos y reinserción social

La programación incorpora igualmente actividades destinadas a centros educativos de la ciudad. La consultora Salima Jirari, experta en diversidad y representación en el audiovisual, mantendrá encuentros con alumnado del IES Politécnico de Vigo y del CIFP Audiovisual de Bouzas para reflexionar sobre los estereotipos en pantalla. Además, Aitor Arregi participará en una sesión con estudiantes de la Escola Superior de Arte Dramática de Galicia.

A ello se suma el programa Proyecta de la Academia de Cine, orientado a favorecer la reinserción social a través de la industria audiovisual. En este marco, el Centro de Integración Social Carmen Avendaño Otero acogerá un taller de detección de estereotipos, y sus usuarios asistirán también a las proyecciones de «As liñas descontinuas» y «Maspalomas», esta última con coloquio posterior con Aitor Arregi.

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Con esta nueva edición, Vigo no solo acoge un programa formativo de alto nivel, sino que refuerza su posición dentro del mapa audiovisual como ciudad capaz de atraer talento, generar contactos y exhibir ante directores, guionistas y productores su potencial como escenario de rodaje. En ese equilibrio entre industria, cultura y promoción urbana se juega buena parte del sentido de una cita que, por tercer año consecutivo, vuelve a mirar a Vigo como plató posible y como ciudad de cine.