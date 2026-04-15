Los VTC escalan el conflicto en Vigo: ya recogen a pasajeros de las paradas de taxis

El conflicto entre los VTC y los taxistas da un nuevo paso. Y es que al hecho de que los Uber lleven ya casi un año realizando traslados urbanos de pasajeros por Vigo sin contar con la licencia necesaria del Concello, ahora se suma que directamente recogen ya a personas en las propias paradas de taxis. El colectivo considera esto «una provocación». Uno de los últimos episodios se vio el pasado domingo, a la salida del partido entre el Celta y el Oviedo en Balaídos. Un socio de la asociación Elite Taxi grabó a un VTC recogiendo a una persona de la parada de taxis de la zona.

«Había Policía cerca, pero en esos momentos están pendientes de muchas cosas y de evitar posibles incidentes entre aficiones. Es una práctica habitual de los Uber en los partidos del Celta. Esto ya no es una infracción administrativa, es una ilegalidad», asegura Carlos Gutiérrez, vicepresidente de Élite Taxi.

El colectivo se ha empezado a movilizar para poner denuncias contra estas prácticas que consideran irregulares. Para documentarlas, están utilizando una aplicación móvil que permite geolocalizar las fotos y los vídeos de los VTC recogiendo pasajeros en paradas de taxis, al igual que la hora y el día en la que fueron realizadas. La asociación ha pedido una reunión con la conocida como la Unidad Sintra de la Policía Local de Vigo, el servicio especializado en la inspección de transporte y que se encarga de encontrar posibles infracciones o irregularidades.

Por todo ello, los taxistas consideran que es necesario «poner freno» a los conductores de VTC. Es decir, que la Policía intensifique la vigilancia, los multen por estar trabajando sin licencia en Vigo e incluso les paralicen los vehículos. En Vigo la Policía tiene la potestad de parar ese coche, llamar a la grúa y que lo lleven al depósito, algo que ya están haciendo. Es más, en el depósito municipal hay inmovilizados varios coches que estaban siendo utilizados para el transporte irregular de pasajeros por la ciudad.

Los taxistas también denuncian que los Uber recogen a usuarios en paradas como las del aeropuerto de Peinador o Vialia. El modus operandi es sencillo. Cuando ven que llega un pasajero de tren o avión, lo llaman y les dicen que les ofrece llevarlo a donde necesiten. Para eso, precisamente, están los taxistas que están en las paradas, que denuncian que estas prácticas de los VTC se han intensificado recientemente.

Uber no tiene licencia para realizar viajes urbanos, es decir, dentro de la ciudad, pero sí interurbanos, entre Vigo y otros municipios. Además, únicamente pueden operar a través de servicios contratados a través de su aplicación, pero en ningún caso recoger a personas en la calle a mano alzada, algo que está reservado únicamente a los taxistas.

El atracador

Hay que recordar que el colectivo está lidiando también en las últimas semanas con varios atracos perpetrados por una misma persona. Concretamente, tres conductores fueron asaltados durante un traslado a punta de navaja para robarles la recaudación y todos los objetos de valor que haya en el vehículo. La principal novedad es que el pasado martes, un taxista sospecha que llevó al atracador en su vehículo pero sin producirse ningún episodio violento. Cuando abandonó el coche, se dejó el móvil en el taxi, un dispositivo que ya ha sido puesto a disposición de la Policía.