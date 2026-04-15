Vigo rendirá un homenaje internacional a Julio Verne en 2028

La estrecha relación de Vigo con Julio Verne se fortalecerá todavía más en 2028. La ciudad acogerá el V Congreso Internacional Verniano, que reunirá a especialistas de todo el mundo en la figura del escritor francés. Presentarán nuevos estudios sobre su obra y legado.

El alcalde olívico, Abel Caballero, recibió a los representantes de la Sociedad Jules Verne de Vigo y mostró su «máxima ilusión» por la celebración en la ciudad de este evento, coincidiendo con tres efemérides clave: el bicentenario del nacimiento de Jules Verne, el sesquicentenario de su primera visita a Vigo y el 160 aniversario de la llegada del Nautilus a la ría.

Caballero calificó el evento como una «oportunidad extraordinaria» para la proyección internacional de la ciudad y comprometió la colaboración del Ayuntamiento «en todo lo necesario» para garantizar el éxito de la cita.

Destacó la relevancia de que Vigo se sume a sedes como Barcelona, La Habana, Palma de Mallorca o Colombia y subrayó que la ciudad está preparada para acoger «un congreso excepcional» que reforzará su dimensión cultural y científica a nivel global.