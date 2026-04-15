Congreso
Vigo rendirá un homenaje internacional a Julio Verne en 2028
Caballero calificó el evento como una «oportunidad extraordinaria» para la proyección de la ciudad
La estrecha relación de Vigo con Julio Verne se fortalecerá todavía más en 2028. La ciudad acogerá el V Congreso Internacional Verniano, que reunirá a especialistas de todo el mundo en la figura del escritor francés. Presentarán nuevos estudios sobre su obra y legado.
El alcalde olívico, Abel Caballero, recibió a los representantes de la Sociedad Jules Verne de Vigo y mostró su «máxima ilusión» por la celebración en la ciudad de este evento, coincidiendo con tres efemérides clave: el bicentenario del nacimiento de Jules Verne, el sesquicentenario de su primera visita a Vigo y el 160 aniversario de la llegada del Nautilus a la ría.
Caballero calificó el evento como una «oportunidad extraordinaria» para la proyección internacional de la ciudad y comprometió la colaboración del Ayuntamiento «en todo lo necesario» para garantizar el éxito de la cita.
Destacó la relevancia de que Vigo se sume a sedes como Barcelona, La Habana, Palma de Mallorca o Colombia y subrayó que la ciudad está preparada para acoger «un congreso excepcional» que reforzará su dimensión cultural y científica a nivel global.
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