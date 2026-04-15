Vigo enlaza una doble escala de cruceros con otro estreno récord en un abril de máxima actividad

El Puerto de Vigo vivirá este jueves 16 de abril una de sus jornadas más intensas del mes con la coincidencia de dos grandes cruceros en el muelle de Trasatlánticos y una operativa simultánea de embarque y desembarque de pasajeros. Los buques «Norwegian Sky» y «MSC Preziosa» compartirán escala en la terminal olívica en una jornada que refuerza el buen momento del tráfico crucerístico en la ciudad.

La escala más exigente desde el punto de vista logístico será la del «MSC Preziosa», que tiene prevista su entrada a las 09.00 horas. El buque de la clase Fantasia, con 334 metros de eslora, realizará una operativa de turnaround parcial, con el desembarque de 208 pasajeros y el embarque de otros 233 cruceristas que iniciarán viaje desde Vigo. Su salida está fijada para las 17.00 horas.

Una hora después, a las 10.00, llegará el «Norwegian Sky», que protagonizará además su escala inaugural en el puerto vigués. El barco de Norwegian Cruise Line, de 258 metros de eslora, permanecerá atracado en la ciudad hasta las 18.00 horas. Con capacidad cercana a los 2.000 pasajeros, destaca por su oferta gastronómica y de ocio a bordo.

La doble escala de este jueves servirá además como antesala de otro día señalado para la terminal viguesa. El viernes 17 está prevista la llegada del «Liberty of the Seas», otro estreno destacado en el calendario de la temporada. El buque de Royal Caribbean, con capacidad para más de 4.300 pasajeros, reforzará la posición de Vigo como puerto de referencia en la fachada atlántica.

Un abril especialmente fuerte para los cruceros

La Autoridad Portuaria sitúa este mes de abril entre los más destacados del ejercicio por volumen de actividad. En total, hay programadas 17 escalas, una cifra que consolida este tramo de la temporada como uno de los mejores del año para el tráfico de cruceros en la ciudad.

Entre los hitos inmediatos figura también la escala triple prevista para el próximo 21 de abril, cuando coincidirán en Vigo los buques «Le Bellot», «Ventura» y «Britannia», en otra jornada de gran movimiento en el frente portuario.

Las previsiones anuales mantienen además una evolución positiva. A día de hoy, el Puerto de Vigo tiene programadas 119 escalas de cruceros para 2026, un volumen que anticipa un impacto económico relevante sobre el comercio, la hostelería y los servicios vinculados a la actividad turística en la ciudad.

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Esta intensa agenda coincide, además, con la presencia de la delegación viguesa encabezada por el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo en la feria Seatrade Cruise Global, que se celebra esta semana en Miami. Se trata del principal escaparate internacional del sector, donde Vigo busca ganar visibilidad ante las grandes navieras y captar nuevos tráficos para próximas temporadas.