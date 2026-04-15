«Utopías» abre en Vigo una reflexión artística sobre los límites entre el deseo y la realidad

La sede de la Diputación de Pontevedra en Vigo acoge desde este miércoles la exposición «Utopías», una propuesta multidisciplinar que plantea al visitante una reflexión sobre el conflicto entre lo ideal y lo factible a través de las obras de Cristina Fernández, Eva López y Rosa García. La muestra podrá visitarse hasta el próximo 25 de mayo en la sala Maruja Mallo del edificio provincial del Casco Vello.

El acto inaugural contó con la presencia de la vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez; el director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo; y las tres artistas que firman esta propuesta, concebida como un espacio de diálogo entre distintas miradas creativas.

La exposición se articula como un recorrido abierto que va más allá de la contemplación pasiva y busca implicar al público en la interpretación de las piezas. A través de lenguajes visuales, conceptuales y emocionales, «Utopías» propone una aproximación a esa idea de utopía no solo como ideal compartido o anhelo, sino también como un territorio atravesado por tensiones: entre la perfección y el error, entre el control y la libertad, entre lo imaginado y lo posible.

En ese sentido, las obras reunidas en la muestra funcionan como dispositivos de pensamiento desde los que observar la realidad desde nuevas perspectivas. El recorrido expositivo se plantea además como una especie de paisaje emocional en el que conviven luces y sombras, reflejo de las aspiraciones, decisiones y límites que atraviesan la condición humana.

Lejos de situar al espectador en un papel secundario, la propuesta invita a reconstruir el sentido de lo observado y a formar parte activa del relato artístico. Esa voluntad de interpelar al público fue precisamente una de las ideas destacadas durante la apertura institucional de la muestra.

La vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez, subrayó que «esta exposición é un exemplo do compromiso da Deputación de Pontevedra coa cultura contemporánea e coa creación de espazos que fomenten a reflexión crítica». Además, añadió que «Utopías convídanos a cuestionar o mundo no que vivimos, a explorar as nosas aspiracións e tamén as nosas contradicións, nun diálogo constante entre o individual e o colectivo».

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La exposición podrá visitarse de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 20.30 horas, en la sede viguesa de la Diputación. Con esta nueva propuesta, la institución provincial refuerza su programación cultural en la ciudad con una muestra que apuesta por la creación contemporánea y por una mirada artística capaz de abrir preguntas más que de cerrarlas.