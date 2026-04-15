¿Cómo tramitar el cambio de hospital en el área de Vigo?

El Servizo Galego de Saúde abre el plazo para ejercer el derecho a escoger hospital en el Área Sanitaria de Vigo. Una parte de la población puede elegir entre ser atendido en los centros del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Álvaro Cunqueiro, Meixoeiro y Nicolás Peña) o en el Hospital Povisa

¿Cuándo?

El Diario Oficial de Galicia publica este miércoles la resolución, que fue firmada el lunes por el gerente del Sergas, José Ramón Parada Jorgal. El plazo es de 30 días naturales, que se contabilizan desde mañana, jueves 16.

¿Quién puede hacerlo?

Los usuarios de los centros de salud de los municipios de Cangas do Morrazo, Moaña, Baiona, Nigrán y Gondomar, así como los de Coia, Bouzas, Coruxo, Navia, Pintor Colmeiro, Olimpia Valencia, Rosalía de Castro y Beiramar, en el concello de Vigo.

Tienen que ser mayores de 15 años, ya que el contrato de servicios del Sergas con Ribera Povisa no incluye el servicio de Pediatría.

Así es que, según los datos de la última memoria del Área Sanitaria, son 184.906 personas las que están adscritas a estos centros de salud y, por tanto, pueden optar a este plazo. Es un 36,7% de los 502.710 mayores de 15 años de la población de referencia.

Aunque en los últimos años se ha dado una fuga de usuarios, estos casi 185.000 ciudadanos, mayoritariamente, han mantenido su adscripción a Povisa. En la actualidad están el 60% de ellos. En total, 110.555, a cierre del mes de marzo.

¿Quiénes están excluidos?

No se podrán tramitar el cambio si la persona está hospitalizada en uno u otro complejo o ha iniciado un tratamiento de radioterapia o quimioterapia.

¿Cómo hacerlo?

Se puede hacer de forma física o telemática. En ambos casos, se debe entregar la solicitud según los modelos aprobados en la resolución del DOG y que se pueden descargar en la página web del Sergas, en este enlace.

Hay que acompañarlo de un documento identificativo —es válido el DNI; la tarjeta de identidad extranjera o el pasaporte—. Si la registra un representante, debe aportar también una fotocopia del documento que acredite la tutoría legal.

Presencialmente, se puede hacer en el centro de salud que a cada persona le corresponda por razón de residencia. También en los servicios de admisión de los hospitales del Chuvi (Álvaro Cunqueiro, Meixoeiro y Nicolás Peña) o de Ribera Povisa.

También se puede hacer por internet, «nas condicións que se explicitan na páxina web» do Sergas.

Si la documentación no estuviera completa o tiene algún defecto, se contactará para su subsanación en un plazo de 10 días. Si no, se considerará desistida la petición.

¿Hay límite a los cambios?

El contrato con Ribera Povisa sí establece un límite en las tarjetas públicas que puede asumir el centro privado: 139.000. Son casi 28.500 más que lo que tiene ahora. No especifica, en cambio, un mínimo.

El Sergas explicita en el DOG que «as solicitudes de cambio para un ou outro hospital entenderanse estimadas se se cumpren as condicións referidas nesta resolución, e a data de cambio será a que corresponda á súa mecanización efectiva na Unidade de Tarxeta Sanitaria. Os usuarios poderanse informar deste aspecto na área administrativa do seu centro de saúde».

Si la solicitud es desestimada, la Administración se le comunicará al ciudadano por escrito, con el motivo de la desestimación.