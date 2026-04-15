La tecnología viguesa para el sellado de latas recibe el Premio de Transferencia de la Real Academia Galega de Ciencias

La Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) celebró en el Pazo de San Roque de Santiago el acto de entrega de los Premios á Transferencia de Tecnoloxía en Galicia, el Premio de Xornalismo Científico Celia Brañas y el Premio de Divulgación Científica.

Al acto asistieron el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, la directora de la Axencia Galega de Innovación (GAIN), Carmen Cotelo; el subdelegado de Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, la rectora de la USC, Rosa Crujeiras, el vicerrector Jerónimo Puertas de la UDC, la presidenta del Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez, y la vicepresidenta de la RAGC, Alicia Estévez, entre otras autoridades e invitados.

Autoridades y premiados, en el Pazo de San Roque. / RAGC

Durante su intervención, Alicita Estevéz destacó que «a ciencia e a tecnoloxía xogan un papel clave e indiscutible como motores do desenvolvemento económico dun país, polo que comunicar os descubrimentos e avances científicos e as súas aplicacións á sociedade é unha prioridade».

El premio “Fernando Calvet Prats” a un caso de éxito de transferencia de tecnología a una empresa fue para el Grupo de Control no Lineal de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo, coordinados por Miguel Díaz-Cacho. Su tecnología permite la digitalización y control del proceso de sellado de las latas en la industria alimentaria, que hasta ahora era manual.

Se logra así aumentar la producción, mejorar los controles de calidad, ahorrar material sellante y evitar desperdiciar millones de tapas. Y las posibles anomalías se pueden resolver de forma automática y remota. Esta tecnología se transfirió a la empresa Actega Artística, con sede en O Porriño, dedicada al diseño y fabricación de compuestos sellantes para envases metálicos, en especial para el sector conservero.