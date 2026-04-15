El Sergas abre el plazo para que parte de la población del área viguesa elija entre ser atendido en el Chuvi o en Povisa

Tras más de un año sin poder hacerlo, los habitantes del área sanitaria de Vigo pueden escoger donde que quieren recibir atención especializada desde mañana, jueves 16 de abril. Los de Cangas, Moaña, Baiona, Nigrán y de ocho centros de salud del concello de Vigo podrán cambiarse del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) al Hospital Ribera Povisa y viceversa

El Servizo Galego de Saúde ha publicado este miércoles en el Diario Oficial de Galicia la resolución por la que se procede a la apertura del periodo de elección durante 30 días naturales a partir de mañana.

La Consellería de Sanidade abre este plazo cumplido un año del nuevo contrato de servicios con el Sergas. En la actualidad, el hospital de la calle Salamanca está en su nivel más bajo de tarjetas sanitarias públicas adscritas, con 110.555, tras una importante fuga de profesionales y pacientes.

Fuga

Con el concierto firmado en 2014, el Sergas introdujo el derecho a la libre elección de hospital para la población del área que tradicionalmente era de referencia para el Hospital Povisa. Desde entonces, una vez al año se abre un plazo de 30 días para que los usuarios de estos centros de salud puedan moverse entre el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) y el centro que hoy es del Grupo Ribera. Salvo en 2025, que no se abrió, porque Sanidade acordó con el hospital de la calle Salamanca esperar a que transcurriera uno de los dos años del nuevo contrato.

Muchos de los usuarios de Povisa que han querido cambiarse al Chuvi, sin embargo, lo han hecho en este tiempo por otras vías, como el cambio de médico de familia a uno que solo tuviera como referencia el complejo público o a través de la solicitud de segunda opinión médica. De hecho, cuando se firmó el contrato atendía unas 116.000 tarjetas y el pasado mes de febrero, 111.500. En solo un mes, ha perdido casi mil usuarios públicos sin que esté abierto el plazo.