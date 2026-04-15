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Dotación municipal

El PP de Vigo celebra la «rectificación de Caballero» y anuncia que estará «vigilante» para que se construya una biblioteca en Teis

Alerta de que el proyecto constructivo «solo contempla mesas y sillas, pero ni fondo de libros ni servicio de préstamo»

Antiguo centro de salud, que se demolerá para construir la biblioteca.

Antiguo centro de salud, que se demolerá para construir la biblioteca. / Marta G. Brea

Borja Melchor

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, celebró la «rectificación» del alcalde, Abel Caballero, quien aseguró que se construirá en Teis una biblioteca que funcionará del mismo modo que la que existe en O Calvario y que, por ahora, es la única dotación municipal de este tipo en la ciudad. «Confiamos en que, por una vez, diga una verdad, pero estaremos vigilantes para que se cumpla lo que ha dicho», añadió.

Recordó que, «tal y como reveló el PP de Vigo», el proyecto constructivo que se licitó y adjudicó hace unos meses por un millón de euros tan solo contempla «mesas y sillas, pero ni fondo de libros ni servicio de préstamo, que es lo que define a una biblioteca de verdad y lo que, desde un principio, han venido demandado los vecinos del barrio».

«Oídos sordos» del alcalde

En todo caso, la líder local del PP reprochó que, durante más de una década, Caballero ha hecho «oídos sordos» a las reclamaciones de los vecinos de Teis y también a las peticiones que ha realizado el grupo municipal para que rectifique. «Incluso lo llevamos al pleno de Vigo, donde el gobierno de Caballero votó en contra de construir una auténtica biblioteca», indicó.

Luisa Sánchez recordó que Vigo cuenta con una única biblioteca de titularidad municipal, la Neira Vilas, lo que supone una infradotación cultural por número de habitantes que «nos deja a la cola de Galicia y de España, según los datos del propio Ministerio de Cultura».

«También las estadísticas de la biblioteca Neira Vilas, con más de 20.000 socios y más de 56.000 visitas anuales a sus instalaciones, reflejan la necesidad de que Vigo sume una nueva biblioteca. De hecho, el año pasado se registraron 1.043 nuevas altas y se registró un promedio diario de 157 préstamos», comentó el PP.

Noticias relacionadas y más

Vecinos y la oposición (tanto PP como BNG) criticaron en los últimos meses que esta nueva dotación será una sala de lectura y no una biblioteca. Precisamente, el BNG denunció hoy que «só se preve unha sala de lectura, sen dotación de libros nin profesionais bibliotecarios».

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