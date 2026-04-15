Muere Carlos López, jefe de Ginecología del Chuvi, «pionero en el diagnóstico prenatal y genio investigador»

En la mañana de ayer recibimos con enorme pesar la triste noticia del fallecimiento del Dr. Carlos López Ramón y Cajal, Jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Área Sanitaria de Vigo durante los últimos 20 años.

El Dr. López Ramón y Cajal inició su andadura como especialista en Obstetricia y Ginecología en el Hospital Xeral de Vigo en 1988, tras su período de formación como médico interno residente en el Hospital Clínico Universitario de la Laguna, en Tenerife.

Desde el principio de su carrera destacó por su gran capacidad de trabajo, por su enorme iniciativa y por su capacidad de innovación, convirtiéndose en el pionero del Diagnóstico Prenatal y de la Medicina Materno-Fetal en nuestra Comunidad Autónoma. Introdujo diversas técnicas de diagnóstico prenatal, que difundió, con enorme generosidad, transmitiendo sus conocimientos y facilitando su aprendizaje a profesionales de toda Galicia y del resto del país.

Fue el primer profesional en realizar procedimientos de cirugía fetal en España, con el tratamiento intrauterino de procesos cardíacos fetales de gran complejidad, con los escasos medios tecnológicos con los que se podía contar a finales de los ochenta.

Sus logros le llevaron a trabajar en Detroit con Roberto Romero, autoridad mundial en el campo de la Medicina Materno-Fetal, que lo incorporó a su equipo de investigación. Asimismo, sus valiosos conocimientos contribuyeron al desarrollo de sistemas avanzados de ultrasonidos, a través de la colaboración con equipos de ingenieros especializados en este campo en Estados Unidos.

Todo esta trayectoria profesional le llevó a acceder a la Jefatura de Sección de Diagnóstico Prenatal en 1999, y posteriormente a la Jefatura de Servicio desde el año 2006, liderando desde entonces la modernización del Servicio de Obstetricia y Ginecología.

Su curiosidad innata le llevó a desarrollar una importante faceta investigadora, que plasmó en ponencias en Congresos y publicaciones en revistas de relevancia nacional e internacional, describiendo aspectos inéditos de la vida fetal.

Su compromiso con la Sanidad Pública fue siempre absoluto e inquebrantable, demostrado a través de la permanente atención a sus pacientes, acudiendo al hospital a cualquier hora del día o de la noche para el tratamiento urgente de patologías materno-fetales.

Maestro en la ecografía obstétrica y el Diagnóstico Prenatal, fue capaz de infundir en muchos de nosotros el amor por la Obstetricia e inculcarnos el máximo respeto a las pacientes, por encima de intereses personales o corporativos.

Persona de vastos conocimientos y de gran espíritu crítico, no dudaba en defender sin complejos sus observaciones e impresiones, huyendo siempre de modas pasajeras cuando él entendía que no conducían a mejorar la salud de las pacientes, aun sabiendo que no siempre iba a ser entendido.

Para finalizar, queremos enviar un enorme abrazo a toda su familia, especialmente a su mujer, nuestra compañera Raquel, y a sus tres hijos.

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Gracias por todo, Carlos, somos muchos los que te echaremos de menos. Vuela alto, Jefe, como has hecho siempre.