Muere Carlos López, jefe de Ginecología del Chuvi y descendiente de Ramón y Cajal

El doctor Carlos López Ramón y Cajal, jefe de Ginecología y Obstectricia del Chuvi, ha fallecido a los 65 años de edad. López, descendiente del premio Nobel Santiago Ramón y Cajal, fue pionero en España en técnicas avanzadas como la cirugía fetal, realizando una de las primeras intervenciones de este tipo en 1990.

Como jefe de servicio, defendió públicamente la calidad asistencial del hospital y su nivel, que situaba entre los más avanzados de Europa.