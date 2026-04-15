Desde el otro lado del charco para reflexionar sobre las «fake news» en Vigo

Doris Segura (16 años) nació en Neiba, un municipio al sur de República Dominicana. Tiene alrededor de 40.000 habitantes y su economía depende casi en su totalidad de la agricultura, sobre todo del cultivo de uvas. Es una de las zonas más empobrecidas del país y sus vecinos se enfrentan a desafíos como la falta de acceso al agua potable (solo el 35% la tiene) o a la sanidad (accede un 29%). Aunque en su día pensó que quizá nunca estudiaría, pudo hacerlo en uno de los colegios que montó Entreculturas allí, llamado Fe y Alegría. Su estancia en el mismo la motivó a introducirse en la Red Solidaria de la entidad, que organiza encuentros entre jóvenes para que dialoguen y hablen de temas de relevancia social. Operan a nivel internacional, motivo por el que esta semana está en Vigo.

La joven vino junto a otros dos compañeros, Kiweny Rosada y Elliany Herrera, para encontrarse con veinte alumnos del colegio Apóstol que participan en su mismo grupo extraescolar. El tema de debate fue las fake news entre los jóvenes, algo de lo que los dominicanos tenían mucho que decir. «No ser fake es tener un pensamiento crítico, cuestionar y no promover los discursos de odio. Principalmente, no transmitiendo información falsa», señaló Kiweny. Su compañera Elliany explicó como se traduce allí: «En República Dominicana hay odio fomentado contra los haitianos. Sectores de poder, empresarios o gobiernos de turno utilizan mentiras como que nos quieren quitar el espacio, la educación o el acceso a la salud para generar odio. Dicen que vienen a invadirnos y esa desinformación es canalizada por los jóvenes, que acaban de apropiándose el discurso».

La campaña con la que están en Vigo pretende reflexionar sobre la transmisión de noticias falsas que fomentan el odio. Los alumnos españoles creen que aquí también ocurre con bulos del tipo «los marroquíes violan a las mujeres».

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Ayer por la tarde todos comieron juntos en el colegio para ver qué tipo de medidas pueden tomar las personas de su edad al respecto. «Básicamente, tratar de concienciar a nuestros amigos de que revisemos lo que leemos y lo que vemos en redes, intentar comprobar lo que nos llega», indican. Por la mañana estuvieron en Valença, donde les impresionó que la frontera «fuese invisible». Un día antes se reunieron con la Dirección General de Cooperación Exterior de la Xunta de Galicia, que financia parte de esta actividad, y el viernes lo harán con la Agencia de Cooperación del Principado de Asturias. «Aunque es una actividad entre jóvenes, quien les tiene que escuchar son los que toman las decisiones», apuntó José Luis Barreiro, coordinador de la actividad.