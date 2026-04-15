El futuro «hub» tecnológico de Vigo en López Mora pisa el acelerador: luz verde a la reforma del edificio que acogerá la incubadora de alta tecnología

El Consorcio de Zona Franca de Vigo pone la directa en su objetivo de transformar el antiguo complejo informático de Caixanova entre Tomás Alonso, Arquitecto Pérez Bellas y López Mora con la licitación de la reforma del primero de los cuatro edificios que se renovarán. Es el punto de partida de una ambiciosa actuación presupuestada en más de 52 millones de euros que pretende convertir unas instalaciones sin uso en el centro tecnológico «más relevante de Galicia», que llevará por nombre «VgoTIC Global Hub».

Con un coste superior a los 5,7 millones de euros, la obra que acaba de salir a concurso en el denominado edificio 4 se ha concebido para albergar la «Incubadora de Alta Tecnología de impulso al sector TIC en Vigo – startTIC» que gestionarán Zona Franca, Gradiant y la Cámara de Comercio de Vigo, Pontevedra y Vilagarcía y se enmarca dentro del proyecto global encargado al estudio de arquitectura catalán Carme Pinós. El interior del inmueble ya ha sido completamente vaciado en un proceso de demoliciones que arrancó a principios de diciembre tras conseguir la pertinente licencia del Concello de Vigo, dejándolo preparado para acometer la rehabilitación.

La decisión de empezar por la reforma de este inmueble no es casualidad y, además, se ha tenido que tramitar por la vía de urgencia para acortar plazos, porque la puesta en marcha de la incubadora está ligada a la concesión de una subvención de fondos europeos que cubrirá el 60% del presupuesto. La ayuda está condicionada a que el proyecto esté en funcionamiento, como muy tarde, en octubre de 2027, lo que obliga a tener finalizadas las obras a principios del segundo trimestre del próximo año, porque tras su conclusión todavía quedará pendiente dotar el edificio de toda la equipación técnica, suministro e instalación de mobiliario necesarios para su puesta en marcha.

Recreación del inmueble que acogerá la incubadora de empresas. / Fdv

«Esto hace necesario abordar las obras de reforma de manera prioritaria y antes que el resto de las edificaciones del conjunto, lo que también justifica que la tramitación del procedimiento de licitación sea urgente al concurrir razones de interés público que así lo justifican», recoge literalmente el pliego de condiciones del concurso elaborado por Zona Franca, que recibirá ofertas de constructoras interesadas en la obra hasta el 28 de abril, abriendo a continuación el proceso de evaluar las mismas con plazos reducidos para adjudicar y firmar lo antes posible el contrato.

El proyecto contempla una duración máxima de los trabajos de diez meses y el pliego que se acaba de publicar es tajante con la necesidad de cumplir los tiempos a rajatabla. «Dada la incidencia que la ejecución de estas obras tiene en el área perimetral urbana, así como la importancia que tiene el cumplimiento de los plazos señalados para también cumplir con los de la subvención, los licitadores deberán tener en consideración la posibilidad de que parte de los trabajos sean desarrollados durante fines de semana y/o festivos, o en varios turnos, sin que ello implique una modificación del precio de la obra ofertado por el adjudicatario», se indica en la documentación.

El edificio por el que arrancará la creación del «VgoTIC Global Hub tiene una superficie de más de 1.230 metros cuadrados y cuatro plantas. Su rehabilitación contempla destinar tres plantas a habilitar una docena de módulos de entre 40 y 50 metros cuadrados, mientras que en el sótano habrá una sala polivalente.