David Ochoa Estrada: «Llevaremos a Minervigo trozos de meteoritos de la Luna y dientes de dinosaurios»

David Ochoa Estrada, coleccionista y vendedor de fósiles, ópalos y meteoritos, acudirá la próxima semana al Salón de Minerales, Fósiles y Gemas de Vigo (Minervigo), que se celebra en El Tinglado del Puerto del viernes 24 al domingo 26. Irá con su mujer, Nuria Quintana Villanueva. Ambos son los creadores de «Toptrilos», con más de 25.600 seguidores en Instagram.

Comenzaron este camino en 2018. El gusto por los fósiles le llegó a él (oriundo de Alcalá de Henares) de pequeño. Ella —escritora nacida en la ciudad olívica con formación en empresas— lo animó a dedicarse a esto y le propuso formar un equipo para que él dejase su trabajo en un taller de aluminio, donde no conseguía ser feliz. Residen ahora en Alovera (Guadalajara) y viven de esta actividad.

—¿De dónde viene el nombre «Toptrilos»?

—Nuestro punto más fuerte son los trilobites, unos artrópodos muy anteriores a los dinosaurios. Mucha gente los llama «trilos», y nosotros también. Añadimos «top» porque queríamos enfocarnos en ofrecer la máxima calidad posible.

—¿Qué llevarán a Minervigo?

—Sobre todo, fósiles: dientes de dinosaurio auténticos, dientes de megalodón y de otros tiburones y dientes de reptiles marinos como los mosasaurios, que eran unos animales igual de grandes que muchos de los dinosaurios más famosos. Además, llevamos una pequeña selección de meteoritos y ópalos, que son piedras preciosas. Llevaremos, además, un apartado de amonites y moluscos y, entre ellos, una placa de unos 60 o 70 centímetros con dos amonites fosilizados que contienen pirita y presentan unos colores dorados muy bonitos. Son del Jurásico, de hace más de 180 millones de años. También tenemos trilobites de unos 400 millones de años e incluso algunos que alcanzan los 500 millones de años. Los trilobites son de los primeros seres complejos que existieron.

—¿Qué meteoritos traerán a Vigo la próxima semana?

—Trocitos de meteoritos de la Luna. Cuando un gran meteorito cae en la Luna, levanta un montón de escombros y acaban en la Tierra porque su órbita los barre. También llevaremos fragmentos del cinturón principal de asteroides.

—¿Cómo consiguen los fósiles, meteoritos y ópalos?

—Igual que hay ferias para minoristas, como Minervigo, también las hay para mayoristas en Múnich (Alemania), en Sainte-Marie-aux-Mines (Francia)... Ahí compramos la mayoría del material. También hemos ido a Marruecos.

—¿Cuánto cuestan estas piezas?

—Hay de todo. Puedes encontrar piezas muy bonitas desde 10 euros. Por ejemplo, un diente de tiburón perfecto de 4 centímetros de hace 50 millones de años puede costar en torno a 18 euros. También hay piezas mucho más caras, depende de si existen más o menos.

—¿Cuál es la pieza más cara que han comprado?

—Un trilobite que nos costó aproximadamente 1.000 euros.

—¿Dónde venden actualmente?

—En las ferias, en la página web www.toptrilos.com y a través de redes sociales, donde tenemos bastante alcance. Nuestros conocimientos audiovisuales nos ayudan. Lo bueno de este mundo es que puedes tener piezas muy buenas y montar una colección de calidad sin dejarte un dineral.

—¿En qué ferias han participado?

—Hemos estado en Valencia, León, Lisboa, Oporto, Castellón y Santander. Será nuestra primera vez en Minervigo. Las ferias son encuentros muy bonitos. Nos llena muchísimo poder informar a la gente en persona: hay quien no se cree que puedas tener meteoritos reales o trilobites, piensan que son de mentira. El cariño y la profesionalidad con la que se limpian las piezas hace creer a mucha gente que son de mentira. También es muy bonito hablar con niños. Algunos son muy fans de los dinosaurios y se saben todo. Te empiezan a contar y ves que reconocen las piezas de haberlas visto en libros o películas.

—¿Cómo animaría a la ciudadanía a visitar Minervigo?

—Es una oportunidad para coleccionistas, pero también para los curiosos, puesto que va a haber mejores piezas que en museos y, además, van a poder comprarlas. Quizás sea el inicio de una colección. n