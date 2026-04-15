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El «Ventura», el primero de los doce cruceros que se avecinan

El familiar buque arribó procedente de Leixões con más de 3.000 pasajeros

El «Ventura», esta mañana en el puerto de Vigo.

El «Ventura», esta mañana en el puerto de Vigo. / Pedro Mina

Francisco Díaz Guerrero

El mega crucero británico Ventura puso fin este miércoles a un paréntesis de una semana sin buques de turismo en el puerto de Vigo. El familiar buque arribó esta vez proveniente de Leixões, para realizar la primera de las nueve escalas que tiene cerradas para este año en el puerto olívico.

El Ventura atracó dentro de una travesía de once noches con inicio y final en Southampton, en la que sus más de 3.000 pasajeros visitan Santander, Lisboa, Leixões, Vigo y Cherburgo. El tráfico de cruceros en el puerto de Vigo se intensifica las dos próximas semanas para las que se prevé el atraque de doce cruceros, los primeros este mismo jueves con MSC Preziosa y Norwegian Sky coincidiendo en el muelle de Trasatlánticos.

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