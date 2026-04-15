Obra municipal
El Concello pone la primera piedra de la biblioteca de Teis, con 86 puestos de lectura
Caballero destaca que «la fachada va a ser arquitectónicamente extraordinaria, con grandes ventanales»
La biblioteca municipal de Teis, por la que el barrio vigués lleva años esperando, ya está en construcción. El alcalde, Abel Caballero, participó en la colocación de la primera piedra, un acto simbólico que marca el inicio de su construcción. Se levanta en la calle Enrique Lorenzo, en un ámbito que era propiedad de la Seguridad Social y fue adquirido por el Concello de Vigo para hacer realidad esta dotación tan demandada.
Caballero concretó que el edificio «va a tener dos pisos». «Un total de 86 puestos de lectura, además de lugar para el almacenamiento de los libros, estanterías, etc. Serán 36 puestos de lectura en la planta baja y 50 en la primera planta. Son casi 300 metros cuadrados de superficie de planta», indicó el regidor antes de apuntar que, en la planta baja, habrá «servicios necesarios para la biblioteca» y una zona exterior con ámbito verde.
El alcalde aseguró que será «un edificio totalmente adaptado para personas con movilidad reducida». «La fachada va a ser arquitectónicamente extraordinaria, con grandes ventanales, mucha luz dentro de la biblioteca. Y sostenible, con capacidad de ahorro energético. Por tanto, arrancamos con una gran obra, una nueva biblioteca pública municipal», concluyó el primer edil.
La UTE (unión temporal de empresas) formada por la firma pontevedresa Construcciones Abal y la portuguesa Revivis es la encargada de la construcción de la biblioteca de Teis. Esta UTE se ha hecho con la adjudicación de las obras por más de 1 millón de euros, cuyo plazo de construcción es de 15 meses, por lo que debería ser una realidad en el verano del próximo año.
Acompañaron al alcalde en el acto los concejales Carmela Silva, Javier Pardo, Patricia Rodríguez y María José Caride. Vecinos y la oposición (tanto PP como BNG) criticaron en los últimos meses que esta nueva dotación será una sala de lectura y no una biblioteca. Precisamente, el BNG denunció hoy que «só se preve unha sala de lectura, sen dotación de libros nin profesionais bibliotecarios».
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