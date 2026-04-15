El Clúster de Turismo de Galicia insiste en buscar la «especialización» del aeropuerto de Vigo «a las puertas del Xacobeo»

El Clúster de Turismo insiste y matiza su propuesta para la conectividad aérea de Galicia. Dos semanas después de presentar su proyecto a la Xunta, su presidente ha querido dejar claro que su posición «nunca es limitar, es especializar y coordinar» la actividad del sector. Cesáreo Pardal insistió en que su propuesta, pese al rechazo suscitado en el resto de actores participantes, está abierta al debate. «Negocio es a Londres, es a Estambul, a Berlín, a Milán. No queremos limitar absolutamente a nada, solo abrir puertas. Y el empresario, igual que el turista, lo que necesita son conexiones», explicaba a preguntas de FARO. «Sea como sea, pero necesitamos especialización». añadió.

El presidente de la entidad asegura sentirse «orgullosos de mover el avispero, porque es muy necesario, sobre todo a las puertas de un gran Xacobeo», dijo apuntando al 2027. «Lo que está claro es que a pesar de todo lo que se ha hecho desde año 2000 hasta aquí, estamos donde estamos, no hay vuelos», lamentó. «Si a ti te hace mal una medicina, ¿la sigues tomando? No, cambias de medicina. Lo decía Inés Rey, que no se puede competir por las rutas, hay que coordinarse, por eso se llama una Comisión de Coordinación», continuaba. Pardal rehusaba las críticas sobre quienes aseguran desconocer el origen de la propuesta. «No me consta, mas que nada porque se presentó dentro del consello del Clúster, yo estoy muy tranquilo porque hay un acta en la que se refleja esto», ya que allí se aprobó con «la unanimidad de los que estaban».

Por su parte, la Xunta de Galicia ha continuado su ronda de contactos con agentes económicos y sociales para llevar adelante su plan de captación de rutas aéreas. El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, ha encontrado «receptividad» en los representantes del sector empresarial y turístico de la provincia de Pontevedra y de la ciudad de Vigo al respecto de su propuesta de aportar 100.000 euros por ruta con un máximo de dos por aeropuerto y año. «Todos los casos de negocio que se estudian desde Vigo entran dentro de sus inquietudes o lo que les gustaría y entienden que serían buenos para atraer viajeros», aseguró el conselleiro al término de la reunión.

En ella estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Comercio de Vigo, José García Costas, el presidente de la Asociación de Hostelería de Vigo, Daniele Provezza, y el presidente de la Federación de Hostelería de Pontevedra, César Sánchez-Ballesteros. Por parte del ejecutivo autonómico también acudieron el director xeral de Turismo, Xosé Merelles, y la delegada en Vigo, Ana Ortiz. Calvo garantizó que «no vetará ningún destino» dentro del modelo liderado por Aena, que es quien a su juicio tiene «más información y la capacidad negociadora» con las compañías.

Caballero exige los vuelos por contrato

Por su parte, Abel Caballero ha vuelto a arremeter contra la propuesta de la Xunta, que califica de «necedad», porque «por mucha publicidad que se haga, si no hay aviones, la gente no puede venir» a Vigo. Es por ello que exige que en los pliegos de los contratos se incluyan los propios vuelos. Tras acusar a Xunta y Diputación de Pontevedra de «acordar» que no pagarán vuelos desde Peinador, ha vuelto a acusar al gobierno gallego de «seguir pagando» conexiones en Lavacolla.

«Esto es una pantomima para negarle vuelos a Vigo», insistió Caballero, que ha vuelto a denunciar que las administraciones gobernadas por el PP tienen «la estrategia de cerrar» Peinador. A si vez, ha arremetido también contra el BNG, y ha apuntado que, si fuera por ellos, «seguiríamos en las pallozas». «Necesitamos vuelos a Vigo, y lo demás son pamplinas, cuentos chinos», zanjó en un audio remitido a los medios.