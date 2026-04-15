El BNG denuncia que la biblioteca de Teis será «fake»: «Só se prevé unha sala de lectura»

El BNG de Vigo volvió a exigir al alcalde, Abel Caballero, que deje de «tomar o pelo» a los vecinos del barrio de Teis con la futura biblioteca municipal, de la que hoy se puso su primera piedra simbólica. La formación nacionalista denuncia que es «fake», puesto que el proyecto aprobado por el Concello y licitado es en realidad «unha sala de lectura sen nada para ler».

El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, recordó que el documento, titulado «Proyecto de edificio para uso de sala de lectura», no cumple los requisitos técnicos para ser una biblioteca real, limitándose a un espacio multiusos sin fondos bibliográficos, servicio de préstamo ni personal cualificado. La formación añade que apenas se menciona la palabra «libros» tres veces, en acotaciones genéricas

El BNG apostilla que el proyecto define el espacio como una «sala de lectura» pensada para actividades diversas como charlas, clases o exposiciones. «Contémplase a sala de lectura como principal actividade, pero pensando nun espazo versátil e diáfano susceptíbel de ser transformado nun salón de usos múltiples», recoge literalmente el proyecto, según trasladó el partido de la oposición.

«Mesas e cadeiras, pero sen nada para ler»

«Após máis de 12 anos de anuncios e promesas, o que se vai construír en Teis é unha sala de lectura e non unha biblioteca, un espazo con mesas e cadeiras pero sen nada para ler», enfatizó Igrexas. El portavoz municipal del BNG anunció que va a solicitar formalmente que el Concello informe sobre cuántos ejemplares va a tener el fondo de libros de la biblioteca y cuánto personal bibliotecario tendrá asignado.

«Caballero non lle di a verdade nin ao médico e as mentiras e contos coa biblioteca de Teis son un exemplo tan clamoroso como indignante. En lugar dunha verdadeira biblioteca, o que pretende colar é unha mini sala de lectura na que, por non haber, non haberá nin exemplares das magníficas novelas das que el é autor», ironizó Igrexas.

Señaló que el proyecto reduce drásticamente la superficie, pasando de los más de 1.000 metros cuadrados (m2) del antiguo centro de salud de Teis a apenas 250. Un tamaño "insuficiente" según los estándares del Mapa de Bibliotecas de Galicia, que establecen que una biblioteca para la población de Teis debería tener, como mínimo, 400 m2, un fondo de 20.000 libros y documentos, y una plantilla de cinco profesionales.

Sin embargo, el BNG lamenta que el proyecto aprobado por el Gobierno local no prevé espacios para fondos bibliográficos, mostrador de atención al público ni áreas de trabajo suficientes para personal bibliotecario. «É evidente que o proxecto aprobado non reúne as condicións técnicas para ser unha biblioteca de verdade», lamentó Igrexas.

Red de bibliotecas

Además de exigir la rectificación efectiva del proyecto para garantizar que los vecinos de Teis tengan la biblioteca que lleva más de 12 años reivindicando, desde el Bloque demandan reanudar el proyecto de red de bibliotecas municipales en todos los barrios y parroquias que el propio BNG puso en marcha, desde el Gobierno local en 2011, con la apertura de la biblioteca Neira Vilas en O Calvario.

«Os estándares internacionais e as recomendacións profesionais fixan que debe haber unha biblioteca pública por cada 15 mil habitantes. Se á Neira Vilas lle sumamos a biblioteca central Juan Compañel, Vigo ten apenas 2 para 300 mil habitantes», explicó.

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Igrexas defendió que el impulso a la red de bibliotecas es un elemento estratégico en la apuesta del BNG por democratizar el acceso social a la cultura y poner fin a la «desertización cultural» que padece la ciudad a causa de las nefastas políticas del Gobierno municipal.