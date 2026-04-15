El BNG carga contra el Día de las Fuerzas Armadas en Vigo y pide cancelar los actos

El BNG ha mostrado su rechazo frontal a los actos del Día de las Fuerzas Armadas previstos en Vigo entre el 26 y el 30 de mayo y ha reclamado al Gobierno central que suspenda la programación militar y destine esos recursos a reforzar políticas públicas de carácter social.

La crítica fue formulada por el diputado del Bloque en el Congreso, Néstor Rego, que cargó contra lo que definió como un «desfile da propaganda militarista» y acusó al Ejecutivo estatal de promover una exhibición de fuerza en un contexto de dificultades económicas para buena parte de la población.

Según las previsiones conocidas hasta ahora, el evento implicará el despliegue de 3.266 efectivos militares, además de exhibiciones de armamento, material bélico, buques de guerra, cazas y tanques. Para Rego, no se trata de una simple cita institucional, sino de una demostración con un claro trasfondo político. «Non estamos ante un acto institucional, senón ante unha demostración de forza que ten por obxectivo normalizar o militarismo e xustificar o aumento do gasto militar», sostuvo.

El parlamentario nacionalista fue especialmente duro al referirse al gasto asociado a esta cita. «Mentres millares de familias non chegan a fin de mes e padecen o encarecemento brutal da vida, o Goberno decide gastar millóns de euros en desfiles e exhibicións de armamento», afirmó, para concluir que se trata de «un dispendio obsceno».

Exige transparencia sobre el coste real

El BNG reclama que el Gobierno haga público, «nun exercicio de total transparencia», el coste real del evento, incluyendo todos los gastos asociados, y que cancele de inmediato los actos previstos en Vigo. A juicio de la formación, esos fondos deberían reorientarse a fortalecer los servicios públicos, proteger a las clases populares y apoyar a los sectores productivos.

Rego acusó además al Ejecutivo de incurrir en una profunda contradicción en el actual contexto internacional. «Non se pode falar de paz e, ao mesmo tempo, promover actos que glorifican a guerra e o poderío militar», señaló, al tiempo que advirtió de que la escalada bélica global hace todavía más cuestionable, en su opinión, la celebración de este tipo de exhibiciones.

Crítica a la OTAN y al aumento del gasto militar

La posición del BNG va más allá del rechazo concreto a la programación prevista en Vigo y enlaza con su tradicional oposición a la pertenencia del Estado español a la OTAN. En ese marco, Rego reclamó al Gobierno central «abandonar a súa subordinación ás estratexias militares, poñendo fin á presenza militar norteamericana no territorio do Estado e saír da alianza».

La formación nacionalista insiste en que la apuesta por la paz no puede sustentarse en demostraciones armadas, sino en políticas de cooperación, justicia social y respeto a los derechos humanos. «A paz non se constrúe con tanques nin con desfiles militares, senón con xustiza social, cooperación entre os pobos e o respecto pola soberanía e os Dereitos Humanos», defendió.

El diputado del BNG cerró su crítica con una apelación directa a las prioridades presupuestarias del Estado. «Cada euro destinado a armamento é un euro que se lle nega á sanidade, á educación e ao benestar da cidadanía. Esta é a verdadeira elección política que está en xogo», sentenció.

Con esta posición, el Bloque se sitúa de forma clara frente a una cita que convertirá a Vigo en escenario central del Día de las Fuerzas Armadas y que, antes incluso de su celebración, ya abre un frente de confrontación política sobre su coste, su simbolismo y su oportunidad.