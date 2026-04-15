Más de 600 urólogos se reúnen en la urbe y baten su récord de asistencia

Más de 600 urólogos se reúnen mañana y pasado en el Auditorio Mar de Vigo en la trigésimo novena Reunión Nacional del Grupo de Trabajo de Urología Oncológica de la Asociación Española de Urología. Es un récord de asistencia en esta cita de la especialidad.

Desde el colectivo lo atribuyen al «creciente interés y especialización en tumores urológicos», así como a que cada vez hay más urólogos centrados en el abordaje oncológico.

Destacan que los tumores de próstata, vejiga y riñón representan un importante reto de salud pública por su elevada incidencia y su impacto en la calidad de vida de los pacientes.

«Estamos en un momento de cambio en la urología oncológica, con tratamientos cada vez más personalizados que permiten mejorar no solo la supervivencia, sino también la calidad de vida de los pacientes», resalta Daniel Pérez Fentes, coordinador del Grupo de Urología Oncológica de la AEU.