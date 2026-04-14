Vigo recibirá a los reyes Felipe y Letizia a finales de mayo por el Día de las Fuerzas Armadas, con seis jornadas de celebración

Vigo acogerá entre el martes 26 y el domingo 31 de mayo la celebración del Día de las Fuerzas Armadas (Difas), un evento que alberga cada año una ciudad española desde 1978. Lo hará por primera vez en su historia. El acto central, presidido por los reyes, Felipe VI y Letizia, está programado para el 30 en la avenida de Samil. El rey Felipe VI también presidirá el viernes 29 la Revista Naval, que se desarrollará en la ría. Se prevé una asistencia masiva por parte de vecinos y visitantes del resto de Galicia y España y de Portugal.

El programa fue presentado en la Comandancia Naval de Vigo en una rueda de prensa en la que participaron el alcalde, Abel Caballero, y el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el almirante general Teodoro Esteban López Calderón. Estuvieron acompañados por autoridades militares y la concejala de Seguridad, Patricia Rodríguez. El regidor agradeció al Ministerio de Defensa que aceptase la propuesta del Concello para que Vigo sea la sede de esta celebración. López Calderón subrayó que el objetivo es «dar a conocer el trabajo de los militares» en materia de vigilancia y protección.

El acto central, en el que participará la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire, incluirá el izado y un homenaje a la bandera nacional y a los que dieron su vida por España, el desfile terrestre (1.165 metros, con 100 vehículos y 32 motos), el desfile aéreo (46 aviones y 25 helicópteros) y el arriado de la bandera nacional. Del 26 al 31, habrá presencia naval y una exposición estática de material en varios puntos del puerto (As Avenidas y en los muelles de transatlánticos, comercial y de atraques).

El miércoles 27, desde las 19.15 horas, se desarrollará una exhibición de personal y material en la pista de atletismo de Balaídos, con una demostración cinológica (relacionada con el adiestramiento y las capacidades de los perros), movimientos floreados y drones. El lema del Día de las Fuerzas Armadas de 2026, como destacó el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, es «Todos unidos, defendemos España». La programación, precisamente, busca reforzar el vínculo entre la ciudadanía y los militares.

El jueves 28 de mayo, a las 19.15 h, comenzará un encuentro de músicas militares presidido por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, acompañado por autoridades militares y civiles. Se celebrará en Porta do Sol. Las siete Unidades de Músicas participantes llegarán a la céntrica plaza tras realizar pasacalles con inicio en diferentes puntos del entorno.

La rueda de prensa para la presentación de los actos la protagonizar el alcalde y el JEMAD. / Marta G. Brea

El viernes 29 de mayo, presidida por el rey Felipe VI, se efectuará la Revista Naval, en la que participarán buques de la Armada y de la Guardia Civil. Empezará a las 15.30 h en la ría. A las 17.15 h, en la playa de Samil, comenzará la exhibición dinámica de personal y material. Entre otras actuaciones, se podrán ver una demostración ecuestre, otra de guías caninos, una acrobática y otra de helicópteros y simulaciones de localización de explosivos y de rescate de víctimas en el mar.

Además de los actos centrales que se van a celebrar en Vigo, se llevarán a cabo casi 300 actividades por toda la geografía nacional e incluso en zonas fuera de las fronteras nacionales donde están desplegados militares españoles.

Acto de presentación

Al acto de presentación, celebrado en la Comandancia Naval de Vigo, asistieron militares con responsabilidad en la organización de la edición del Día de las Fuerzas Armadas de este año. Entre ellos, el general de división del Ejército de Tierra, Marcial González Prada, Jefe del Mando de Apoyo a la Maniobra; el vicealmirante Vicente Rubio Bolívar, Almirante Jefe del Arsenal del Arsenal de Ferrol; el general de división Andrés Enrique Maldonado García, Jefe del Estado Mayor del Mando Aéreo de Combate; y el general de brigada, Miguel Ángel González Arias, Jefe de la Zona de Galicia.

El JEMAD agradeció al alcalde de Vigo y a la ciudadanía su disposición para acoger la celebración del Día de las Fuerzas Armadas. El almirante general López Calderón destacó que, «con esta celebración, se pretende dar a conocer a la ciudadanía el trabajo que los militares, incluidos los pertenecientes a la Guardia Civil», realizan «dentro y fuera» de las fronteras del Estado, así como su «labor permanente de vigilancia y protección del territorio y espacios de soberanía e interés nacional, de defensa de la paz y la libertad en el mundo».

«Estamos en el punto de mira»

López Calderón puso en valor el trabajo de los militares que estén en «diferentes lugares del mundo en misiones de Naciones Unidas, de la OTAN, de la Unión Europea o de forma autónoma para contribuir a la seguridad y la estabilidad internacionales» y subrayó la importancia de los actos del Día de las Fuerzas Armadas para «exponer su necesidad». «Estamos en el punto de mira de nuestros adversarios por ser un país occidental que definde la democracia y pertenece a la UE y a la Alianza Atlántica (la OTAN)», reflexionó.

Caballero aseguró que es un «privilegio» que se celebre en Vigo el Día de las Fuerzas Armadas y destacó el papel de la antigua ETEA (Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Armada), en Teis, en la formación de sus integrantes. Añadió que las Fuerzas Armadas son «una fuerza de paz» que permiten preservar la seguridad, «un concepto que va más allá de la defensa». Citó las interferencias telemáticas, un riesgo cada vez más preocupante. «Vamos a tener una ocasion maravillosa de imbricarnos con las Fuerzas Armadas», resumió el alcalde, que, al igual que López Calderón, recordó que, ayer, el astillero Freire Shipyard botó el «A22 Proserpina», alta tecnología viguesa para la Armada Española.

El inicio de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas se remonta a 1978, cuando se estableció realizar un acto institucional que sirviera de homenaje a los Ejércitos y la Armada para fomentar el conocimiento y su integración en la sociedad. En España, el Día de las Fuerzas Armadas (DIFAS) se celebra anualmente el sábado más próximo al 30 de mayo, festividad de San Fernando.