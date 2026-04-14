Vigo activa el cobro forzoso de 190.000 euros a petición de Aqualia por el impago de más de 3.000 recibos de agua

La Junta de Gobierno Local de Vigo ha activado la vía ejecutiva para reclamar 189.602,80 euros en facturas de agua, saneamiento y depuración correspondientes al año 2024 y que no fueron abonadas en plazo durante el periodo voluntario. El proceso, que se abre a petición de la concesionaria Aqualia, incluye más de 3.500 recibos impagados de casi un millar de particulares, comunidades de propietarios o empresas morosas.

Una vez terminado el período voluntario de cobro, Aqualia-FCC Vigo UTE certificó la existencia de estos impagos y, en aplicación del pliego de la concesión (prorrogada recientemente otros cinco años), trasladó al Concello de Vigo la relación de deuda para que la Administración municipal abra los correspondientes expedientes de apremio que fueron aprobados en la Junta Local de Gobierno del pasado 6 de abril.

De esta forma, es ahora el Ayuntamiento el que asume el proceso recaudatorio de una deuda generada en un servicio público concesionado y lo hace por la vía ejecutiva. Ya no se trata de facturas pendientes en fase amistosa, sino de un procedimiento que permite a la Tesorería municipal reclamar el dinero adeudado mediante providencia de apremio.

Será ahora el Concello el que se dirija por escrito a cada uno de estos clientes para que paguen la deuda con Aqualia. Según se recuerda en el acuerdo de la Junta Local de Gobierno, «será título suficiente para iniciar el citado procedimiento y tendrá la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados tributarios».

El anexo del acuerdo dibuja, además, un mapa de morosidad muy desigual. La mayor parte de los apuntes corresponden a pequeños recibos domésticos de importes reducidos, pero en la relación también aparecen deudas muy superiores que sobresalen con claridad. Entre los importes más altos visibles en el listado figuran deudas en un recibo de una misma persona que llegan a 3.426,37 euros o 2.595,02 euros.

Estas cifras contrastan con la mayoría, de pequeños impagos. El listado mezcla recibos de apenas 10, 20 o 30 euros con otros que superan con amplitud los mil euros y que, en algunos casos, rozan o rebasan los dos mil y los tres mil euros.