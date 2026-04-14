Valentín Carrera presenta su libro sobre Rosendo Salvado
El escritor y periodista habló en Librouro sobre «El mundo desde abajo», dedicado al misionero tudense
El periodista y escritor Valentín Carrera (Ponferrada, 1958) presentó en la librería Librouro «El mundo desde abajo», el libro de viajes dedicado al misionero tudende Rosendo Salvado, durante una charla-coloquio en la que tambien participó el fotógrafo y profesor Anxo Cabada.
La obra, que ya ha sido reconocida con el I Premio Altaïr de Literatura de Viajes, narra el primer viaje de Salvado a Oceanía y su primer año en la selva. En 1846, el misionero benedictino fundó la misión de New Norcia en Australia, que perdura hasta la actualidad.
Fue organista, pianista contemporáneo de Listz y navegó por el Mediterráneo, el Atlántico y el Índico. Carrera, que siguió sus pasos en la región de Perth, relata cómo se convirtió en un abolicionista de la esclavitud y un defensor de los derechos de los indígenas y de la igualdad de la mujer.
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