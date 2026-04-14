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Solo un tercio de los alumnos de doctorado de la UVigo tienen una beca o contrato

La labor de los directores de tesis y el fomento de la crítica científica son los aspectos más valorados, mientras que la información general y los procesos administrativos obtienen las peores puntuaciones

Los programas de Ordenación Jurídica del Mercado y Turismo obtienen la máxima cualificación

Dos investigadoras, en un laboratorio de la Ecimat de Toralla.

Dos investigadoras, en un laboratorio de la Ecimat de Toralla. / MARTA G. BREA

Sandra Penelas

Sandra Penelas

La etapa predoctoral supone el primer paso para poder iniciar una carrera profesional como investigador y conlleva gran esfuerzo y dedicación, pero solo un tercio de los alumnos de la UVigo tienen una beca o contrato para afrontar una etapa que suele prolongarse durante cuatro años. La última encuesta de satisfacción de la UVigo, referente al periodo 2024/25, revela que solo el 27,4% de los estudiantes de 1º curso en programas de doctorado y el 35,5% de los matriculados en 3º disponían de algún tipo de ayuda. Y además teniendo en cuenta que la dedicación a tiempo completo en ambos casos es la mayoritaria, un 61,2% y un 71,2%, respectivamente.

Aún así, la satisfacción general se incrementa ligeramente respecto al informe anterior. En una escala del 1 al 5, los alumnos de primer año, cuya tasa de participación en la encuesta fue del 51%, otorgan a sus programas una nota de 4,18. Y los 121 estudiantes de tercero que respondieron (44%) se quedan en una valoración del 3,96.

Las entrevistas se realizaron entre octubre y noviembre de 2025 y, a igual que en las ediciones anteriores, los aspectos más valorados por los doctorandos están relacionados con el desempeño de sus directores de tesis, los coordinadores de los programas y el personal de administración.

En el caso de los alumnos de 3º, la mayoría volverían a elegir el mismo programa (4,46) y la valoración global es del 3,99. Conceden un 4,45 a la labor de sus directores de tesis y un 4,34 al fomento que realizan de la crítica científica y la actividad investigadora.

Otros aspectos que destacan son su propio esfuerzo y dedicación (4,46), la relación del doctorado elegido con sus objetivos profesionales (4,42), el proceso de renovación de la matrícula (4,39) y la adecuación del tema de la tesis a sus expectativas (4,37).

Sin embargo, los estudiantes están menos contentos con la orientación sobre las salidas profesionales tras el doctorado (3,10), la información sobre becas y contratos (3,34), los tramites administrativos para la defensa de la tesis (3,53) o los planes de investigación (3,65) y la oferta formativa relativa a cursos o seminarios (3,68).

Por ramas de conocimiento, los alumnos de 3º más satisfechos con su doctorado son los de Ciencias Sociales y Jurídicas (4,20), seguidos de los de Ingenierías (4,08), Artes y Humanidades (4,02), Ciencias (3,88) y Ciencias de la Salud (2,71).

Y los programas mejor valorados, con una nota máxima de 5, son Ordenación Jurídica del Mercado y Turismo. Por detrás se sitúan Investigación en Tecnologías y Procesos Avanzados en la Industria (4,97), Sistemas de Software Inteligentes y Adaptables (4,94), Biotecnología Avanzada (4,71) y Protección del Patrimonio Cultural (4,53).

En el caso de los alumnos de 1º destacan Eficiencia Energética (5); Ciencias del Deporte (4,94); Estudios Ingleses Avanzados (4,71); Traducción y Paratraducción (4,68); Gestión y Resolución de Conflictos. Menores, Familia y Justicia Terapéutica (4,67); y Física Aplicada (4,66).

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Desde el Área de Calidad de la UVigo, responsable de la elaboración de estas encuestas, destacan que los resultados globales están en ligero aumento y como asignaturas a mejorar señalan la infraestructura virtual para la realización de trámites, la financiación y los mecanismos de información y orientación, sobre todo, profesional.

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