Ribera Povisa crea una Unidad de Investigación para ampliar el acceso de los pacientes a terapias innovadoras

El hospital Ribera Povisa ha puesto en marcha una nueva Unidad de Investigación con la que busca coordinar de forma integral todos los proyectos de investigación, ensayos clínicos y estudios observacionales del centro, en una iniciativa orientada a reforzar la calidad asistencial y a priorizar el beneficio directo para los pacientes.

La nueva unidad estará dirigida por el doctor Camilo Alonso y contará con Paula Martín como coordinadora de investigación clínica y ensayos, además de Rosa Ana Alonso como secretaria de apoyo en gestión de docencia e investigación. Según explica el hospital, este nuevo departamento nace con la finalidad de ordenar procesos, garantizar los máximos estándares de calidad y seguridad y agilizar el acceso de los pacientes a opciones terapéuticas que, en muchos casos, tardan años en llegar a la práctica clínica habitual.

Uno de los objetivos principales de esta nueva etapa es que todos los pacientes, tanto del Sergas como de la sanidad privada, puedan acceder activamente a ensayos clínicos. Esto abre la puerta a recibir moléculas innovadoras, tecnología de última generación y tratamientos en fases avanzadas de desarrollo, siempre bajo criterios científicos rigurosos y de buena práctica clínica.

«Nuestro objetivo es que ningún paciente se quede fuera de las oportunidades que ofrece la investigación de vanguardia. Participar en un ensayo clínico no solo puede mejorar su pronóstico, sino que contribuye al avance del conocimiento médico para toda la sociedad», destacó el doctor Camilo Alonso.

Ribera Povisa ya participa en ensayos clínicos en áreas como Oncología y vacunación, y prevé extender esta actividad a otras patologías de alto impacto. La creación de la unidad permitirá además «estrechar la colaboración con la Escuela Universitaria de Enfermería Ribera Povisa, universidades y otros centros sanitarios», al tiempo que dará apoyo a la formación de estudiantes y a la realización de trabajos de fin de grado.

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Desde el hospital subrayan que la iniciativa también persigue impulsar la investigación en el conjunto del sector sanitario gallego y estimular la participación de sus propios profesionales. «Queremos impulsar el interés por la investigación en todo el sector sanitario gallego, promover las iniciativas de nuestros profesionales y posicionar a Ribera Povisa como un referente en investigación clínica en Galicia», concluye el equipo.