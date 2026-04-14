El rector asegura que la UVigo reactivará el procedimiento disciplinario sobre el presunto acoso sexual por parte de un profesor de Filología y Traducción
Reigosa confirma en el Consello de Goberno que no tienen noticias de que el proceso judicial haya sido archivado pero, de ser así, seguirán adelante con el expediente interno
S.P.
La UVigo no ha recibido ninguna notificación sobre el archivo del procedimiento judicial iniciado tras la denuncia por acoso sexual interpuesta por una alumna de la Facultad de Filología y Traducción contra un profesor. Según ha podido saber este periódico, así se lo ha trasladado el rector a los miembros del Consello de Goberno durante la sesión celebrada este mañana. Reigosa también ha explicado que, de confirmarse el archivo de la causa, la institución reactivará el procedimiento disciplinario interno tal y como establece su propia normativa.
Reigosa defendió tajantemente la actuación de la Universidad y aseguró conocer con detalle el expediente, además de haberse reunido con los implicados. A preguntas de los miembros del Consello, explicó que cuando se inicia un proceso judicial el procedimiento interno queda en suspenso, pero esto no significa que haya finalizado.
La UVigo abrió el expediente en 2025 a raíz de la queja presentada por la estudiante, que también acudió a la Policía Nacional.
El rector pidió confianza a la comunidad universitaria y la secretaria xeral, María José Bravo Bosch, confirmó que la persona instructora nombrada el año pasado continuará con el procedimiento.
También intervino en la sesión el decano de la Facultad de Filología y Traducción, José Montero, que lamentó el daño infligido al centro y la facultad y pidió que se investiguen las filtraciones del caso a los medios.
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