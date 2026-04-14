El PP de Vigo anima a Abel Caballero «a coger la escoba de verdad»

El PP de Vigo tilda de «engaño político» del alcalde, Abel Caballero, la concesión de una nueva Escoba de Platino a la ciudad, un reconocimiento que otorga la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos, Aseo Urbano y Medio Ambiente a los municipios más limpios de España.

«Caballero debe coger la escoba de verdad, por muchas de mentira que compre, la realidad es que las calles, plazas y parques de Vigo están cada vez más sucias», señala el concejal popular Miguel Martín, que urge un refuerzo del servicio de limpieza municipal.

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Desde el PP, apuntan que esta asociación concedió en 2024 un total de 37 escobas de platino, «todas ellas, eso sí, previo pasa por caja para pagar la inscripción del concurso y presumir de ser la ciudad más limpia». Por ello, critican que Caballero «intente engañar a los vigueses y hacerles creer lo que sencillamente no es cierto, porque no existe un solo ranking que ratifique que Vigo sea la ciudad más limpia de Europa». Miguel Martín señala también que la concesión del servicio de la limpieza costará 400 millones de euros.