Portugal arranca los trabajos del AVE desde Oporto y coloca la «primera estaca»

Un «hito histórico» que marca el inicio de los trabajos sobre el terreno para tener un tren rápido que conecte Vigo, Oporto y Lisboa. El pasado 6 de abril este proyecto enquistado desde hace décadas vivió un pequeño pero decisivo paso para convertirse en una realidad: la colocación de la «primera estaca». El simbólico acto que inicia los trabajos en Portugal para esta línea de Alta Velocidad contó con la presencia de una decena de operarios y responsables de la empresa encargada de los mismos. Sin pompa, sin autoridades ni grandes discursos.

Estos preparativos llevados a cabo por Geolayer consisten en la delimitación de las futuras expropiaciones para construir la infraestructura ferroviaria. Los primeros pilotes se implementaron en Cruzes, parroquia de Oiã, municipio de Oliveira do Bairro. Esta pequeña finca rural marca el inicio del primer tramo desde la estación de Campanhã en Oporto hacia Lisboa, adjudicado el pasado verano por 1.600 millones de euros al consorcio LusoLAV.

Trabajos de expropiación para el tren de Alta Velocidad en Oia, al sur de Oporto, la semana pasada / Geolayer

La empresa encargada de marcar este polígono calificó de «proyecto estructural para el territorio nacional» la construcción de una línea que deberá estar en servicio en el 2032. Por el momento el Gobierno de Luís Montenegro no ha aclarado qué solución se tomará en Vila Nova de Gaia ni la travesía del Duero, donde la adjudicataria planteó cambiar el proyecto de un único puente singular para ferrocarril y vehículos por dos segregados.

Características del proyecto

El Gobierno de Luís Montenegro e Infraestruturas de Portugal (IP) rubricaron el pasado 29 de julio la primera asociación público-privada (PPP) para la construcción y mantenimiento de los 71 kilómetros entre Oporto y la freguesía de Oiã, al sur de Aveiro. La concesión abarcará los próximos 30 años —con 60 meses hasta su puesta en servicio en 2030— y permitirá «reducir tiempos, aumentar servicios y liberar capacidad» en la línea convencional. Según el presidente de IP, Miguel Cruz, estos trenes alcanzarán los 10 millones de viajeros anuales.

El presupuesto previsto es de 1.660 millones de euros y, para evitar nuevos traspiés, cuenta con un amplio aval desde Europa. En esta primera fase los fondos Next Generation aportarán 447 millones de euros de los 813 concedidos por ahora, mientras que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) añadirá más de la mitad del total (875) dentro del préstamo de 3.000 millones que tenía acordado y ayer formalizó en la sede de Almada. «Esto supone un verdadero punto de inflexión», aseguró su presidenta la gallega Nadia Calviño, ya que la primera línea de este tipo en el país vecino «mejorará significativamente la vida de las personas».

«Conseguiremos con el eje Lisboa-Oporto-Vigo colocar a A Coruña y casi 11 millones de habitantes a distancia de 3 horas de Lisboa», explicaba el vicepresidente del órgano público, Carlos Fernandes. De esta manera constataba el interés no solo en conectar las dos primeras urbes del país vecino o las ciudades intermedias, si no toda la franja atlántica hasta Galicia mediante trenes rápidos.