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El mercado de arte Mona vuelve al Centro Comercial Gran Vía de Vigo con más de 40 expositores en cuatro días

Se celebra en la planta 0 desde este miércoles hasta el sábado entre las 11.30 horas y las 20.30 horas

Una edición anterior del mercado de arte Mona celebrada en el Gran Vía de Vigo.

Una edición anterior del mercado de arte Mona celebrada en el Gran Vía de Vigo. / Mona

Borja Melchor

El Centro Comercial Gran Vía de Vigo acoge desde este miércoles hasta el sábado la décima edición del mercado de arte y creatividad Mona, en el que participarán más de 40 creadores repartidos en los cuatro días del evento. Se celebra desde las 11.30 horas hasta las 20.30 horas en la planta cero, junto al acceso de la calle Miradoiro.

Los participantes en el Mona, que cumple tres años, ofrecerán ilustración botánica, acuarela, pegatinas, manga, bisutería artesanal, cerámica, dibujos originales, ropa sostenible para adultos y menores, pintura acrílica, láminas, minipuzles, impresiones en 3D, conchas de vieira intervenidas con técnica mixta y pan de oro, fanzines, velas aromáticas o cómics.

La directora del mercado Mona, la ilustradora y diseñadora gráfica Larissa Lyra, también impulsora del Vintax Market, destaca que el objetivo del evento es «llevar el arte a espacios cotidianos y hacer que sea accesible para todos». «Queremos fortalecer la comunidad artística local y generar vínculos entre los participantes y con el público», subraya.

Lyra pone en valor que «comprar a un artesano o artista local en lugar de apostar por grandes marcas es un acto político que implica tomar posición sobre cómo queremos que funcionen la economía y la sociedad». «Animamos a la gente a venir al mercado para conocer en persona el talento local de tantos profesionales», continúa.

La organización celebra la gran acogida que ha tenido la décima edición del Mona, en la que se anotaron más de 70 personas en los cuatro días en los que estuvo abierto el formulario de inscripción. Debido a la elevada demanda, decidió ampliar la duración del mercado, que se celebrará durante cuatro días seguidos por primera vez en tres años.

Las ediciones primera, segunda, cuarta, quinta, séptima y octava se celebraron en el Centro Comercial Gran Vía, un espacio icónico y concurrido, elegido estratégicamente para acercar el talento artístico local a un público diverso y amplio. La tercera edición se desarrolló en La Contenedora y la sexta y la novena, en la terraza de A Póla.

En el Mona, cuya imagen representativa es el cuerpo de la Mona Lisa con una cabeza de gaviota, especie característica de la costa olívica, vecinos y visitantes podrán apreciar la calidad de los artículos que llevarán los artistas y hablar con ellos para resolver dudas o informarse sobre las técnicas de elaboración y retos en sus procesos elaborativos.

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En la cuenta de Instagram del mercado, @mona_mercadoarte, se puede profundizar en el estilo de cada uno de los artistas o colectivos que formarán parte del evento, descubrir algunas de las creaciones que expondrán en el Mona, conocer qué día acudirán al Centro Comercial Gran Vía o disfrutar de imágenes y vídeos de las nueve ediciones anteriores.

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