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14 de abril

Manifestación en Vigo por la República... y la paz

Esta acción, que se realiza desde 2003, puso el foco este año en el rechazo a la guerra imperialista

Manifestación en Vigo por una República feminista y contra la especulación en la ciudad

Manifestación en Vigo por una República feminista y contra la especulación en la ciudad

Alba Villar

Borja Melchor

Convocada por la Asemblea Republicana de Vigo, una manifestación recorrió parte del centro de la ciudad —desde el cruce de las calles Vía Norte y Urzáiz hasta Porta do Sol— para reclamar una República feminista «que aposte pola soberanía popular, o dereito á vivenda digna, a defensa dos intereses da clase traballadora e a soberanía dos pobos» y se posicione «contra a especulación».

Esta acción, que se realiza desde 2003, puso el foco este año en el rechazo a la guerra imperialista. El manifiesto fue leído por el jurista Nemesio Barxa en Porta do Sol, frente a la calle Segunda República. Precisamente, esta marcha se convoca cada año el 14 de abril para recordar la proclamación de la Segunda República española, que tuvo lugar ese mismo día del año 1931.

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El acto contó con la actuación musical de Laura Quintillán (violín) y Antón Sánchez (gaita). «O imperialismo e as posicións máis reaccionarias avanzan destruíndo todo ao seu paso», advierten desde la Asemblea Republicana de Vigo, que, un año más, sale a la calle para mostrar su «rexeitamento» a la «forma monárquica do Estado» y apoyar el fin de las intervenciones militares en el mundo.

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