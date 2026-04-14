Junta de jueces de Instrucción de Vigo para paliar la pérdida de una magistrada

A partir del 5 de mayo, Vigo se quedará con solo siete jueces instructores, perdiendo la octava plaza hasta que ésta se vuelva a crear derivada de un Real Decreto anunciado en enero y que a día de hoy sigue en fase de tramitación. La marcha de una de las magistradas titulares de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo, que se traslada a Madrid, ha precipitado esta situación, lo que, además de dejar la Sección infradotada, obligará a reorganizar las guardias semanales o las de juicios inmediatos de delitos leves.

Por ello, los siete jueces y juezas de Instrucción de Vigo se han reunido ayer en junta para abordar esta problemática y plantear posibles soluciones o alternativas momentáneas mientras perdure esta situación, que sin duda, convertirá en un caos a una sección que lleva asumidos desde principios de año más de 4.300 causas.

Esto equivale a una media de 529 asuntos por juez, que con la pérdida de una de las titulares, cada plaza pasaría a asumir más de 600 procedimientos.

Refuerzos

Entre los planteamientos que surgieron en esta junta, si bien no han sido todavía redactado ni elevados al órgano competente, versaría la dotación de un juez de refuerzo mientras no se crea la octava plaza prometida por el Ministerio.

Sobre el papel, sería una propuesta similar a la que se tomó cuando a principios de año, con la puerta en marcha del Tribunal de Instancia, el juez del juzgado eliminado quedó a disposición del TSXG y fue adscrito a la Sección de Instrucción pasando a realizar funciones de refuerzo, pero como si siguiese siendo un titular más.

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El alcalde de Vigo, Abel Caballero, también abordó este asunto como respuesta a las críticas del PP Local: «El juzgado nº 8 está garantizado». «Está en el decreto que en este momento tiene el Consejo del Poder Judicial; será aproximadamente en el mes de junio. El juzgado nº 8 dicen que no se va a reponer y se va a reponer», ratificó.