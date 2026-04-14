El futuro contrato del autobús urbano de Vigo precisaría una tarifa por viaje superior a los dos euros para «su equilibrio económico»

El Concello de Vigo continúa dando pasos administrativos para afrontar con todas las garantías la nueva etapa que se abrirá en el servicio de transporte urbano en los próximos meses, una vez se adjudique y se pueda firmar el nuevo contrato al que optan seis propuestas, cuyo contenido lleva días siendo examinado por los funcionarios municipales para valorar su contenido técnico, un proceso que apunta a demorarse varias semanas más por la complejidad del mismo. En paralelo, el gobierno local tomó la determinación hace tiempo de cambiar la fórmula jurídica del transporte público, sustituyendo la tradicional concesión por un contrato de servicios con prestaciones directas a favor de la ciudadanía.

Su aprobación en sesión plenaria permitió activar, como marca la legislación, la tramitación de una ordenanza que establezca las tarifas y que entrará en vigor cuando se empiece a ejecutar el nuevo contrato del transporte público. Entre otras cosas, el documento evidencia el importante esfuerzo económico que debe hacer el Concello para contener los precios de los billetes y que el usuario no pague una tarifa desproporcionada por utilizar el transporte público. En el artículo 4.1 de la futura ordenanza, se recoge que la tarifa teórica para que el servicio estuviese perfectamente equilibrado económicamente debería ser de 2,04 euros, una cantidad que para el viajero que sube al autobús y paga en metálico baja a 1,63 euros.

¿Qué pasa con esos 41 céntimos, un 20% del coste teórico? El artículo 4.2 de la ordenanza deja claro que esa diferencia entre la tarifa íntegra y la bonificada será asumida por el Concello. Tomando como referencia los datos de ventas de billetes ordinarios de 2025, Vitrasa emitió más de 2,8 millones de boletos, por lo que la bonificación del Concello solo en este apartado rozaría los 1,2 millones de euros.

La apuesta municipal para fomentar el uso del transporte público no se ciñe únicamente a este apartado, puesto que como está sucediendo en la actualidad, la ordenanza recoge la potestad del gobierno local de aprobar otros descuentos y subvenciones, que en la ciudad se canalizan a través de la Pass Vigo, que establece diferentes tarifas para los poseedores de la tarjeta, llegando incluso a la gratuidad para los pensionistas. Además, gracias a las bonificaciones financiadas por el Gobierno central en los últimos ejercicios, los precios finales para los usuarios del autobús urbano con Pass Vigo son de 67 céntimos en la modalidad ordinaria, mientras que los universitarios pagan poco más de 50 céntimos y los menores de 16 años viajan gratis.