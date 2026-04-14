Los estudiantes de la UVigo se movilizan: solo quedarán 4 plazas sin cubrir en el Claustro

La política universitaria vuelve a despertar el interés de los estudiantes y en las próximas elecciones al Claustro solo quedarán 4 plazas sin cubrir de las 63 a las que tienen derecho. Hace solo dos años, dejaron vacantes el 29% de los puestos. Juan Santos, presidente del Consello de Estudantes de la UVigo (Ceuvi), atribuye este incremento al «intenso esfuerzo» realizado en los tres campus y anticipa que la participación de los alumnos en las votaciones para elegir al próximo rector o rectora también aumentará respecto a convocatorias anteriores.

«Sabíamos que había mucha gente que estaría interesada en formar parte del Claustro, pero que no llegaba a enterarse por los canales oficiales. Desde Ceuvi organizamos distintos eventos en cada campus. Partiendo de la excusa de un picoteo gratis, promovimos que se conociesen estudiantes de distintas facultades, que era otro problema que había, y a partir de ahí arrancaba la reunión oficial en la que les informábamos de todo. Así empezamos a descubrir gente que quería presentarse a las elecciones o ayudar de otra manera organizando actividades», explica Santos.

Un total de 17.630 estudiantes están llamados a las urnas el próximo 6 de mayo para elegir a sus delegados en el Claustro, donde suponen el 25% de su composición. Y además votan cada dos años, en lugar de cada cuatro como el resto de colectivos, por su mayor movilidad.

La comisión electoral ha admitido de forma provisional un total de 87 candidaturas. Tres centros se quedarán sin representantes al no registrar ningún aspirante: Ciencias de Ourense, Diseño en Pontevedra, y Minas y Energía en Vigo. En siete no será necesaria la celebración de elecciones al presentarse el mismo número de candidatos que delegados elegibles. Y en otros 15 sí serán necesarias las votaciones.

El centro con más presencia en el Claustro será la Escuela de Ingeniería Industrial, que tiene derecho a 10 delegados y suma 11 candidaturas. Le sigue la Facultad de Educación y Trabajo Social de Ourense, con 6 plazas disponibles, tantas como aspirantes. Y en Ciencias Económicas y Empresariales de Vigo un total de 7 estudiantes se disputarán las 5 vacantes.

También será alta la competencia en Ciencias de la Educación y del Deporte (Pontevedra), cuyo alumnado elegirá a sus cinco delegados entre 9 aspirantes; en la Escuela de Ingeniería Informática de Ourense, con 8 candidatos para 3 plazas; y en Ingeniería de Telecomunicación en Vigo, que suma 6 para sus 2 vacantes.

Mayor participación

El presidente de Ceuvi confía en que esta movilización también se traslade a la hora de acudir a las urnas para decidir quién ocupa el Rectorado, algo que tradicionalmente no despierta el interés de los alumnos. En las elecciones de 2022, a las que concurrió el actual rector, Manuel Reigosa, en solitario, la participación estudiantil fue del 14,8%.

«Esperamos que la participación este año sea especialmente alta debido a que hemos creado una gran red de comunicación entre nosotros. Ahora ya nos conocemos todos, en los distintos campus, y tenemos todos nuestros datos actualizados. Iremos recordando que hay elecciones y trasladando a los alumnos dónde pueden encontrar información sobre los candidatos», destaca Santos.

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El presidente de Ceuvi, que también forma parte del Consello de Goberno, asegura que la voz de los estudiantes sí se tiene en cuenta en la gestión de la UVigo: «Hemos logrado hitos siendo profesionales e imparciales. Por ejemplo, ya nos envían el horario de bibliotecas previamente para ver si estamos de acuerdo, entramos en el proceso de negociación. Es un reconocimiento para nosotros y una relajación para ellos porque luego nos quejamos menos. Es solo un ejemplo de que cada vez nos incluyen en más decisiones».