Vuelve el trasiego de maletas al puerto de Vigo: 233 cruceristas embarcan el jueves hacia Hamburgo y 208 finalizan travesía desde Brasil en el «MSC Preziosa»

El trasiego de maletas regresa esta semana a la Estación Marítima de Vigo. No será multitudinario, como sí lo fue el del pasado mes de diciembre 2025, cuando más de 1.700 viajeros británicos iniciaron una travesía transoceánica bordo del Marella Discovery; pero la cifra no es menor. Esa vez, serán más de 230 personas, según cifras de la Autoridad Portuaria, las que podrán iniciar en la ciudad un crucero que, en esta ocasión, les llevará hacia el norte de Europa en el majestuoso MSC Preziosa.

Como adelantó este periódico, el trasatlántico volvió a apostar por Vigo para embarcar pasaje en uno de sus viajes de posicionamiento. A priori, es el único de los que están previstos para este año que permitirán salir de la ciudad olívica. El MSC Preziosa llegará el jueves 16 de abril a la terminal olívica a las nueve de la mañana y partirá las cinco de la tarde.

Pero el MSC Preziosa, consignado por Bergé Marítima, no solo supondrá el inicio de un crucero para 233 personas, sino que en esa jornada también desembarcarán en Vigo otros 208 pasajeros que pondrán fin aquí a una travesía transoceánica que comenzó Brasil el pasado 2 de abril con escalas en São Paulo, Rio de Janeiro, Ilheus, Salvador de Bahía, Maceio y Funchal antes de llegar este jueves al puerto olívico.

Las 233 personas que se subirán en el MSC Preziosa en Vigo lo harán para realizar la siguiente travesía: Gijón, navegación, Southampton (Londres), Le Havre (París), Zeebrugge (Brujas), navegación, Copenhague (Dinamarca), Oslo (Noruega), navegación y Hamburgo (Alemania). MSC Cruceros comercializó esta travesía con embarque en Vigo desde 899 euros por persona.

Se trata de una travesía posicional (de América a Europa) que, como también ocurrió a principios de 2024, la naviera aprovecha para comercializar camarotes en varios de los puertos en los que hace escala.

El crucero «MSC Preziosa» atracado en la Estación Marítima del Puerto de Vigo en mayo de 2024. / Marta G. Brea

El MSC Preziosa tiene capacidad para más de 3.500 pasajeros, presume de 138.000 toneladas brutas y 333 metros de eslora por 38 de manga. Como curiosidad, el buque comenzó sus singladuras en el año 2013 tras ser amadrinado por la popular actriz italiana Sophia Loren, dama de honor de MSC Cruceros desde hace 21 años.

Escala inaugural del Norwegian Sky

El «Norwegian Sky» atracará este jueves 14 de abril por primera vez en Vigo. / NCL

En la misma jornada que el MSC Preziosa llegará a Vigo para embarcar a 233 pasajeros y desembarcar otros 208, al puerto de Vigo llegará también el Norwegian Sky en la que será su escala inaugural en la ciudad olívica.

El trasatlántico, de Norwegian Cruise Line fue construido en el año 1999 y se reacondicionó por última vez en 2024. Presume de una capacidad para unos 2.000 viajeros y 900 tripulantes. Supera las 77.000 toneladas y tiene una eslora de 258 metros.

El Norwegian Sky llegará a Vigo el jueves a las 10.00 horas procedente de Lisboa y partirá a las 18.00 horas hacia el puerto gallego de A Coruña.