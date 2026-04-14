La Diputación de Pontevedra se abre a «acciones de promoción» para atraer rutas y pasajeros al aeropuerto de Vigo

Cambio de discurso y acciones en la conectividad aérea de Galicia. Después de meses en los que los aeropuertos de Peinador, Lavacolla y Alvedro perdieron rutas y pasajeros, todas las administraciones implicadas han decidido dar un giro de entre 90 y 180 grados en la materia. Primero fue el Concello de Vigo quien, a través de su alcalde, anunció en febrero un inminente concurso para recuperar los vuelos a Londres. El 17 de marzo la Xunta anunciaba la creación de un fondo común tras 15 años rechazando las competencias en la materia. Y este martes la Diputación de Pontevedra se ha sumado a esta nueva ola que busca frenar la sangría en las estadísticas frente a otros territorios.

Así lo ha confirmado la vicepresidenta de la entidad, Luisa Sánchez, después del encuentro mantenido en Santiago con sus homólogos de A Coruña y Ourense, el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, y el director xeral de Turismo, Xosé Merelles. La propuesta del ejecutivo autonómico de estimular la demanda mediante subvenciones para la «promoción en origen» encontró una buena acogida por parte de la representante provincial, quien cree que las soluciones «pasan por saber vender la provincia en el exterior». Sánchez destacdó el «potente tejido empresarial y atractivo turístico enorme» que representa el conglomerado de Vigo, Pontevedra y las Rías Baixas, contando con un área de influencia de un millón de habitantes.

Reunión entre las diputaciones de Pontevedra, A Coruña y Ourense con la Xunta para abordar la conectividad aérea / Deputación de Pontevedra

Por el momento la propuesta solo cuenta con una cifra: los 100.000 euros dispuestos por la Xunta para cada una de las dos rutas que se establecerán anualmente en cada terminal. En ese contexto la diputación se abre a «estudiar las acciones que estén en su mano para contribuir al relanzamiento de la terminal olívica», explican, pero con dos condicionantes. «Se va a estudiar esa posibilidad pero nunca con el modelo de subvención a aerolíneas sino de promoción en origen», relatan. Esta decisión deberá estar tomada antes de la reunión prevista para las próximas semanas en la que estarán presentes también los técnicos de Aena.

Propuesta del Clúster

«Debe ser la demanda la que determine que rutas son rentables. A través de una buena promoción en origen será la ciudadanía la que marque el camino, señaló Sánchez tras la reunión en el complejo administrativo de San Caetano. Al mismo tiempo, rechazó la propuesta del Clúster de Turismo de Galicia de especialización de Peinador: «No vmaos a aceptar ninguna iniciativa que perjudique a nuestro aeropuerto, nuestro territorio es atractivo tanto por motivos profesionales como turísticos», aseveró.