Detenidos minutos antes asaltar un banco en Vigo: así cayeron el histórico atracador Tielas y dos secuaces

Detenidos a escasos metros de la sucursal bancaria que pretendían asaltar en la zona de Balaídos en Vigo. Así fue como cayó un grupo criminal al que se atribuyen un asalto bancario y otras tentativas y que se valía de armas de fuego, diversas armas blancas y bridas para maniatar a los empleados. Los arrestos se practicaron el pasado 1 de abril en una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil denominada «Pampa-Tracker». Los arrestados son dos varones de 53 y 61 años y una mujer de 52 años, todos ellos vecinos de Vigo y con números antecedentes penales. Uno de ellos es José Javier Tielas, histórico atracador quien además estaba fugado.

Las primeras pesquisas tuvieron lugar el pasado mes de octubre de 2025 tras el atraco a una sucursal bancaria, ubicada en la localidad de O Porriño, donde se llevaron 138.000 euros. En esa ocasión fueron dos personas las que irrumpieron en la oficina bancaria en horas próximas al cierre y haciendo uso de armas de fuego lograron amenazar e inmovilizar a los allí presentes para evitar ser vistos desde el exterior. Una vez que se hicieron con el botín, tras la apertura de la caja fuerte y de los cajeros automáticos, los autores salieron de la sucursal haciéndose pasar por clientes y se desplazaron hasta una zona próxima donde les esperaba un vehículo conducido por un tercer miembro del grupo criminal. Según las investigaciones esta última persona se trataba de una mujer, la cual se había encargado también de realizar los trámites de alquiler del coche.

Asimismo este grupo criminal había intentado, sin éxito, atracar hasta en dos ocasiones otra sucursal ubicada en la calle Martínez Garrido de Vigo. En estas tentativas los atracadores se caracterizaron, para evitar ser identificados, e intentaron entrar momentos antes del cierre de la sucursal, pero tuvieron que abortar la operación debido a que el personal del banco no les dio acceso.

Conocimiento en los tiempos de retardo

Avanzadas las investigaciones los agentes pusieron el foco en un conocido atracador de bancos cuyo radio de acción era Vigo y su área metropolitana, así como en su círculo más cercano. A medida que las pesquisas avanzaron, los investigados intensificaron las medidas de seguridad para evitar su localización, cambiando frecuentemente de lugar de residencia para tratar de dificultar las pesquisas.

Su modus operandi consistía en mantener una actitud violenta y amenazante mientras esperaban por la apertura de la caja fuerte y para evitar ser identificados utilizaban máscaras, gafas, gorras y pañuelos tubulares. Además tenían amplios conocimientos en los tiempos de retardo y los mecanismos de apertura de los distintos sistemas de seguridad y desempeñaban roles perfectamente diferenciados.

Dos detenidos que daban apoyo logístico

Finalmente las detenciones se produjeron durante el pasado día 1 de abril, cuando los ahora detenidos se desplazaron a una calle próxima a la sucursal donde tenían fijado su objetivo. Tras estacionar el vehículo, conducido por la misma mujer que los trasladó al atraco de O Porriño, los dos varones ya disfrazados iniciaron un desplazamiento a pie para dirigirse a la entidad bancaria, Durante su arresto se les intervino un arma de fuego, navajas, spray de defensa personal, bridas y guantes.

Estos tres arrestados fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia e Instrucción de O Porriño en funciones de guardia, que decretó su ingreso en prisión. Posteriormente también fueron detenidas otras dos personas por su presunta colaboración con los anteriores dando apoyo logístico: un varón de 36 años vecino de Covelo y un varón de 61 años vecino de Ponteareas, ambos con antecedentes policiales por su presunta colaboración con los detenidos.

A este grupo criminal se les atribuyen los delitos de robo con violencia e intimidación, pertenencia a grupo criminal, detención ilegal, tres tentativas de robos con violencia e intimidación, y tenencia ilícita de armas, cuya investigación ha sido dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza Nº1 de O Porriño y la Fiscalía de Vigo.

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La operación ha sido desarrollada por la UDEV II perteneciente a la Comisaría de Policía Nacional de Vigo-Redondela y el Grupo de Patrimonio de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra.