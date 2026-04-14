Vigo inicia los cortes de tráfico en el céntrico barrio de Casablanca por trabajos de asfaltado

Vigo activa un importante corte de tráfico en el centro de Vigo. Desde hoy martes a las 9.00 horas y hasta dentro de tres días, se cierran por fases varios viales del céntrico barrio de Casablanca por trabajos de asfaltado. Son las calles Brasil, Cuba, Guatemala y Santo Domingo.

A primer ahora se cerró ya el acceso a la calle Brasil desde la rotonda de la Plaza de Isabel la Católica, obligando a los conductores a buscar itinerarios alternativos. La Concejalía de Tráfico ha aprobado una medida excepcional durante los tres días de cortes de tráfico y permitirá que cualquier vehículo circule por el carril bus de Pizarro para poder evitar el corte de la calle Brasil.

Estos trabajos de fresado y asfaltado se realizarán por tramos, por lo que las restricciones irán cambiando según avance el asfaltado. Durante los dos primeros días, las afecciones se concentrarán en la calle Brasil, mientras que el jueves será el turno de la calle Cuba. En todos los casos, los residentes está previsto que solo puedan acceder por la noche, una vez concluyan las obras diarias.

Tráfico habilita el carril bus de Pizarro para todos los vehículos mientras duren los cortes en la calle Brasil. / Concello de Vigo

Calendario de cortes de tráfico en Vigo: Brasil y Cuba

Martes, 14 de abril

Entre las 09.00 y las 23.00 horas se cortará la calle Brasil en el tramo comprendido entre la rotonda de Pizarro (Plaza Isabel la Católica) y Vázquez Varela.

Este cierre implicará también la restricción de acceso a Santo Domingo. Los residentes solo podrán entrar a partir de las 23.00 horas, mientras que el tráfico general se recuperará a las 08.00 horas del miércoles.

Miércoles, 15 de abril

También entre las 09.00 y las 23.00 horas, se cerrará la calle Brasil entre Vázquez Varela y Gran Vía; y también la calle Cuba entre Urzáiz y Brasil.

Como en la jornada anterior, los residentes podrán acceder a partir de las 23.00 horas y el tráfico general volverá a la normalidad a las 08.00 horas del jueves.

Jueves, 16 de abril

La última fase afectará a la calle Cuba, que permanecerá cerrada entre Brasil y Ecuador desde las 09.00 hasta las 23.00 horas.

Además, las obras afectarán también a la calle Guatemala. El acceso para residentes se permitirá a partir de las 23.00 horas y la reapertura al tráfico general está prevista para las 08.00 horas del viernes.

Estas obras forman parte de la campaña de asfaltado prevista por el Concello de Vigo en esta zona de la ciudad, por lo que se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con antelación y utilizar itinerarios alternativos durante esos tres días.