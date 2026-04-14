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Conductores se quejan de fallos continuos en la cabina de telepeaje entre Vigo y Redondela

Con cada percance en la máquina, se suelen generar retenciones en el entorno

A la izquierda, retenciones en la entrada al peaje de Rande en dirección a Redondela. A la derecha, el carril de Vía-T cerrado.

A la izquierda, retenciones en la entrada al peaje de Rande en dirección a Redondela. A la derecha, el carril de Vía-T cerrado. / Cedidas

Edgar Melchor

Conductores se quejan de los continuos fallos en la cabina de telepeaje entre Vigo y Redondela, lo cual genera densas retenciones en el entorno de la AP-9. El hastío es mayor debido a las continuas subidas de las tarifas impuestas por Audasa, la concesionaria de la Autopista do Atlántico.

«Es la segunda vez que se estropea esta semana, y barato no es», relata a FARO uno de usuarios afectados, que este martes a mediodía se vio inmerso en pleno atasco generado en las proximidades del peaje de Rande precisamente por el fallo de la cabina con sistema Vía-T.

La segunda máquina, la de peaje de pago 'in situ', sí funciona correctamente y además lee igualmente el dispositivo de cobro automático.

El acceso a ambas cabinas consta de un solo carril, lo que dificulta la circulación en caso de percances.

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Actualmente, el coste de este tramo para vehículos ligeros asciende a 1,25 euros, 25 céntimos más que en el 2020, y es gratuito para los pesados.

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