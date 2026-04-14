Conductores se quejan de fallos continuos en la cabina de telepeaje entre Vigo y Redondela
Con cada percance en la máquina, se suelen generar retenciones en el entorno
Conductores se quejan de los continuos fallos en la cabina de telepeaje entre Vigo y Redondela, lo cual genera densas retenciones en el entorno de la AP-9. El hastío es mayor debido a las continuas subidas de las tarifas impuestas por Audasa, la concesionaria de la Autopista do Atlántico.
«Es la segunda vez que se estropea esta semana, y barato no es», relata a FARO uno de usuarios afectados, que este martes a mediodía se vio inmerso en pleno atasco generado en las proximidades del peaje de Rande precisamente por el fallo de la cabina con sistema Vía-T.
La segunda máquina, la de peaje de pago 'in situ', sí funciona correctamente y además lee igualmente el dispositivo de cobro automático.
El acceso a ambas cabinas consta de un solo carril, lo que dificulta la circulación en caso de percances.
Actualmente, el coste de este tramo para vehículos ligeros asciende a 1,25 euros, 25 céntimos más que en el 2020, y es gratuito para los pesados.
- Un furancho de Redondela, multado con 45.000 euros por no dar de alta a sus trabajadores
- Un servicio de bus gratuito llega mañana con 20 líneas diarias y más de 30 paradas
- El «making of» del bollo de Paradela
- El naval vigués crece en el Mediterráneo con el elevador de barcos para yates «más grande del mundo»
- Así lucirán los locales comerciales de la Porta do Sol de Vigo: fachada integrada con el espacio, iluminación ornamental y punto informativo
- La historia de superación de Sandra y Antonio, de dormir en la calle a abrir un comercio de barrio en Ourense: «La primera noche dormimos en un parque»
- Un accidente en los túneles de A Madroa bloquea el acceso a Vigo por la AP-9 y atasca Rande
- Desalojan a 27 personas sin hogar y tapian la antigua nave de Pescanova en Vigo