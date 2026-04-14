Infraestructuras
El Concello de Vigo diseña la «futura acera» de la AP-9: una senda peatonal con zonas verdes o pista de skate unirá Serafín Avendaño con Lepanto
El protocolo firmado con el Ministerio de Transportes para la humanización del tramo urbano de la autopista contempla también una nueva calle hasta Isaac Peral
Vigo diseña ya una actuación urbana que, como sucedió con el Halo, está llamada a cambiar la fisionomía de una zona ahora desaprovechada sobre la que se concibió en su momento el último tramo de la AP-9, incluido en el protocolo firmado recientemente entre el Concello de Vigo y el Ministerio de Transportes. El Gobierno central se ocupará del trazado entre el nudo de Teis y el de Isaac Peral y consistorio tendrá la responsabilidad hasta Alfonso XIII, un ámbito que visitaron este martes el alcalde vigués, Abel Caballero, y las concejalas Carmela Silva y María José Caride para explicar cuáles serán los objetivos principales.
«Queremos restañar las heridas del pasado, de algo que hoy no se haría así, buscamos un cambio radical e integral», destacó Caballero antes de dar los detalles de lo que se convertirá en el futuro en una especie de «acera» de la AP-9 en el eje comprendido entre Isaac Peral y Alfonso XIII, con dos partes bien diferenciadas y con el Halo como punto claro de separación. Así, entre Serafín Avendaño y travesía das Escolas Públicas, el reto es generar un itinerario peatonal con zonas verdes y dotaciones como, por ejemplo, una pista de skate para permitir una total permeabilidad hacia Alfonso XIII y Lepanto, mientras que hacia Isaac Peral se abrirá una nueva calle con aceras y tráfico rodado que dé también una solución a todo el ámbito hasta Isaac Peral ahora sin salida.
Para avanzar, lo primero que hará el gobierno local es contratar la elaboración de un anteproyecto y concretar la propuesta. «Los estudios dirán, no descartamos nada», señaló el alcalde vigués, poniendo en valor que «ya no hay límites en la transformación de la ciudad». En los restantes tramos, por su parte, el Ministerio de Transportes trabajará con la idea de generar espacios cubiertos de entre 100 y 200 metros sobre la autopista y, en determinados puntos, instalar ascensores dentro del programa Vigo Vertical para permitir cruzar de una orilla a otra de la AP-9 con facilidad.
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