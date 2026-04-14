Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eólicos GaliciaCelta-FriburgoETEALa tienda de Sandra y AntonioProserpina FreireCafé en vaso de algas
instagramlinkedin

Actuación municipal

Comienzan las obras para mejorar el museo Verbum, en Vigo

El Concello dedica casi 250.000 euros a los trabajos para eliminar las filtraciones de agua

Vista exterior del Museo Verbum-Casa das Palabras de Vigo.

Vista exterior del Museo Verbum-Casa das Palabras de Vigo. / Pablo Hernández Gamarra

Borja Melchor

Ya están en marcha los trabajos para eliminar las filtraciones de agua en el museo Verbum, en Samil, según avanzó el alcalde, Abel Caballero. El Concello dedica casi 250.000 euros a esta actuación, que pretende resolver un problema que afecta a todo el edificio, de tres plantas, y que ha provocado daños en el interior.

«El edificio tiene unos años y, por tanto, ya se notan humedades, sobre todo, en la fachada de la planta segunda, que, con el paso del tiempo y en el sitio donde está, cerquita del mar, se deterioró. Lo vamos a corregir y vamos a hacer esta corrección a modo de como si fuese una segunda piel», apuntó el regidor.

Noticias relacionadas y más

El objetivo es «proteger el edificio para reducir la carga térmica y permitir un mantenimiento más eficaz de cara al futuro». «Nos ocupamos del Marco, nos ocupamos de la cultura y nos ocupamos de que esté en las condiciones en las que tiene que estar», añadió el primer edil. El plazo de ejecución supera los tres meses.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un furancho de Redondela, multado con 45.000 euros por no dar de alta a sus trabajadores
  2. Un servicio de bus gratuito llega mañana con 20 líneas diarias y más de 30 paradas
  3. El «making of» del bollo de Paradela
  4. El naval vigués crece en el Mediterráneo con el elevador de barcos para yates «más grande del mundo»
  5. Así lucirán los locales comerciales de la Porta do Sol de Vigo: fachada integrada con el espacio, iluminación ornamental y punto informativo
  6. La historia de superación de Sandra y Antonio, de dormir en la calle a abrir un comercio de barrio en Ourense: «La primera noche dormimos en un parque»
  7. Un accidente en los túneles de A Madroa bloquea el acceso a Vigo por la AP-9 y atasca Rande
  8. Desalojan a 27 personas sin hogar y tapian la antigua nave de Pescanova en Vigo

El rector asegura que la UVigo reactivará el procedimiento disciplinario sobre el presunto acoso sexual por parte de un profesor de Filología y Traducción

El rector asegura que la UVigo reactivará el procedimiento disciplinario sobre el presunto acoso sexual por parte de un profesor de Filología y Traducción

Detenidos minutos antes de asaltar un banco en Vigo: así cayeron el histórico atracador Tielas y dos secuaces

Detenidos minutos antes de asaltar un banco en Vigo: así cayeron el histórico atracador Tielas y dos secuaces

Comienzan las obras para mejorar el museo Verbum, en Vigo

Comienzan las obras para mejorar el museo Verbum, en Vigo

El AC Hotel Palacio Universal de Vigo presume de renovación integral en su 20 aniversario

Conductores se quejan de fallos continuos en la cabina de telepeaje entre Vigo y Redondela

Conductores se quejan de fallos continuos en la cabina de telepeaje entre Vigo y Redondela

El PP de Vigo anima a Abel Caballero «a coger la escoba de verdad»

El PP de Vigo anima a Abel Caballero «a coger la escoba de verdad»

Vigo recibirá a los reyes Felipe y Letizia a finales de mayo por el Día de las Fuerzas Armadas, con seis jornadas de celebración

Vuelve el trasiego de maletas al puerto de Vigo: 233 cruceristas embarcan el jueves hacia Hamburgo y 208 finalizan travesía desde Brasil en el «MSC Preziosa»

Tracking Pixel Contents