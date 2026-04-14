Actuación municipal
Comienzan las obras para mejorar el museo Verbum, en Vigo
El Concello dedica casi 250.000 euros a los trabajos para eliminar las filtraciones de agua
Ya están en marcha los trabajos para eliminar las filtraciones de agua en el museo Verbum, en Samil, según avanzó el alcalde, Abel Caballero. El Concello dedica casi 250.000 euros a esta actuación, que pretende resolver un problema que afecta a todo el edificio, de tres plantas, y que ha provocado daños en el interior.
«El edificio tiene unos años y, por tanto, ya se notan humedades, sobre todo, en la fachada de la planta segunda, que, con el paso del tiempo y en el sitio donde está, cerquita del mar, se deterioró. Lo vamos a corregir y vamos a hacer esta corrección a modo de como si fuese una segunda piel», apuntó el regidor.
El objetivo es «proteger el edificio para reducir la carga térmica y permitir un mantenimiento más eficaz de cara al futuro». «Nos ocupamos del Marco, nos ocupamos de la cultura y nos ocupamos de que esté en las condiciones en las que tiene que estar», añadió el primer edil. El plazo de ejecución supera los tres meses.
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