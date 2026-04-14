Un centenar de alumnos de Medicina se despide del Álvaro Cunqueiro tras completar su formación en Vigo

Un centenar de alumnos y alumnas de sexto curso de la Facultad de Medicina participaron hoy en el acto de despedida celebrado en el Hospital Álvaro Cunqueiro, después de completar en el Área Sanitaria de Vigo la parte final de su formación de grado.

La directora de Atención Hospitalaria, Reyes Díaz Lambarri, presidió el evento junto a la coordinadora de Docencia de Grado, Ana Concheiro, en un acto con el que se puso fin a un curso académico marcado por la formación práctica en el entorno hospitalario.

Los estudiantes de Medicina realizan su último año destinados en un hospital, dentro de un curso eminentemente práctico en el que reciben un programa docente basado en la rotación por distintas especialidades médicas y quirúrgicas. En total, trabajan siete materias: clínica médica, clínica quirúrgica, urgencias y servicios centrales, clínica obstétrica y ginecológica, clínica pediátrica, clínica psiquiátrica y medicina familiar y comunitaria.

Durante este periodo lectivo, el alumnado cumple un horario de 8.00 a 15.00 horas y también realiza guardias, lo que les permite completar una formación más cercana a la realidad asistencial diaria. Además, el Área Sanitaria de Vigo es la única de Galicia que ofrece un programa de talleres y seminarios diseñado específicamente para estos estudiantes, una iniciativa que les permite obtener dos créditos ECTS adicionales.

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A lo largo de este curso académico, la docencia fue impartida por 35 profesores asociados y más de 700 colaboradores docentes que participaron en la formación del alumnado. Desde 2014, año en el que llegaron los primeros alumnos de sexto de Medicina —un total de 11 estudiantes—, hasta la actualidad, cerca de 1.500 estudiantes se han formado en práctica clínica en el área viguesa, consolidando así el peso de Vigo como uno de los grandes polos de formación sanitaria de Galicia.