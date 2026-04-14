El BNG de Vigo denuncia el cierre de las instalaciones deportivas de As Travesas durante casi mes y medio por los actos del Día de las Fuerzas Armadas

La celebración en Vigo del Día de las Fuerzas Armadas, que se traducirá a finales de mayo en seis jornadas de actos, traerá bajo el brazo, según denunció el BNG local, el cierre del Complexo Deportivo Municipal das Travesas desde el 27 de abril hasta el 7 de junio para ser utilizado como campamento militar previo al desfile del día 30, al que asistirán los reyes Felipe VI y Letizia. La formación nacionalista pide al Concello que rectifique.

El BNG califica esta decisión de «inaceptábel» al dejar sin alternativas reales a los clubes y personas usuarias que emplean habitualmente estas instalaciones. El portavoz municipal, Xabier P. Igrexas, advirtió de que el cierre obligará a las entidades deportivas a «tentar buscar ocos noutras instalacións, a costa de prexudicar a outros clubs e reducindo horas de adestramento», lo que tendrá un impacto directo en la práctica deportiva de base.

Rectificación inmediata

Igrexas calificó de «delirante» que el deporte vigués «sexa castigado desta maneira por causa dun desfile militar» y recordó que esta situación se suma a los cierres intermitentes que siguen produciéndose en los gimnasios municipales, como en O Carme y O Berbés, así como al «estado lamentábel» de las pistas de atletismo. «Que sentido ten desaloxar clubs e deportistas dos pavillóns para un uso militar? Este é o retorno positivo que prometía Caballero para Vigo?», cuestionó.

«As Travesas é un espazo para o deporte»

El BNG va a solicitar la convocatoria extraordinaria y urgente de la Comisión Informativa de Deportes y reclamará la comparecencia del concejal Manel Fernández para dar explicaciones y exigir una rectificación inmediata de esta decisión. «As Travesas é un espazo para o deporte, non para un campamento militar», subrayó el portavoz municipal nacionalista.

El Bloque alerta de que esta situación «non é un feito illado», sino consecuencia de las decisiones del Gobierno local. Es por ello que el BNG reitera su rechazo a que Vigo sea sede del desfile, no solo por razones simbólicas o políticas, sino por los efectos prácticos que ya está provocando.

«Estamos a ver como un acto de exaltación militarista está a causar prexuízos reais na vida da cidade, afectando servizos públicos e o día a día da veciñanza», afirmó Igrexas, quien advirtió de que «non se pode tolerar que o capricho de Caballero de traer este desfile se converta nun castigo para os vigueses e viguesas». «O deporte non pode pagar as consecuencias dun desfile militar», concluyó.