«A axenda do profesional non dispón de ocos libres»: las plazas sin cubrir, la huelga y la saturación post Semana Santa dificultan pedir cita médica en Vigo

«A axenda do profesional non dispón de ocos libres para pedir citas nos vindeiros días. Contacta co teu centro de saúde». Es el mensaje que aparece a decenas de vigueses cuando intentan pedir cita en su centro de salud, tanto para consultas de médico de familia, como con la matrona, en odontología o para trabajo social, entre otros.

Aunque todo depende de la situación de los diferentes facultativos, hay saturación en casi todos los ambulatorios de la ciudad. En Pintor Colmeiro pedir cita es más complicado que en los demás. Lo mismo en Matamá, más periférico. Otros como el de Coia no tienen huecos libres hasta el 4 de mayo. En A Doblada saltan al día 30 y en Teis al 28. En el Casco Vello hay atención disponible el día 23. En el de Rosalía un día antes, igual que en el de calle Cuba.

En el nuevo Olimpia Valencia depende del lugar de procedencia anterior a la inauguración. Algunos pacientes que tenían asignado López Mora no tienen huecos vía app, sino que deben ir en persona para conseguir ver a su médico. Desde este ambulatorio tendrían que haberse mudado al nuevo cinco profesionales, pero solo llegaron tres (por dos jubilaciones). Ayer se incorporó a la plantilla un cuarto. Por otra parte, los pacientes procedentes del Nicolás Peña corren «mejor» suerte y tienen hueco a partir de las dos semanas.

Desde el Sergas aseguran que el flujo de agendas es variable y está condicionado por la demanda ya reservada, así como por otros factores «como que el médico de familia de un paciente concreto esté de vacaciones o de incapacidad temporal». Indican que, pese a que no haya sitio desde la aplicación móvil, si un paciente llama o va en persona se le da cita. Desde el mostrador hacen una valoración de la gravedad del asunto y asignan una consulta para el mismo día o para otro. También hay urgencias que están siendo derivadas al PAC.

Desde la Xunta achacan el conflicto al Gobierno central. Dicen que la falta de médicos y la huelga contra el Estatuto Marco son problemas que solo se pueden resolver desde dicho ente.

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Por su parte, la presidenta de la junta de personal de la Cig, Pilar Rodríguez, afirma que las huelgas están influyendo, así como el acumulado heredado de la Semana Santa. Pero también las plazas vacías: «Na área sanitaria hai polo menos trece sen cubrir, ademais de outras tantas que marcharon recentemente polo proceso de oposición», dice. «Temos un déficit importante de persoal e está repercutindo en que haxa máis derivacións aos PAC», añade. Las consecuencias van en cadena. «A forma de revertirlo sería que no proceso de oposición non se convoquen menos prazas das que hai que cubrir. Tamén permitindo a propia autoxestión da demanda, con autoprolongacións fóra dos horarios habituais, como xa se vén pedindo», concluye Rodríguez.