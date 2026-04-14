Aparecen restos de la muralla defensiva de Vigo en la calle Laxe

La renovación de la ciudad obliga a echar un ojo al pasado. El alcalde, Abel Caballero, informó de la aparición de restos de la muralla defensiva de Vigo en la calle Laxe, en una zona en la que se están realizando catas arqueológicas para la posterior humanización de la vía y la rehabilitación de los bajos de Carral.

El regidor explicó que el Concello procederá a proteger estos hallazgos para seguir avanzando en el conocimiento de la estructura de la fortificación sin necesidad de parar la obra y avanzó que se buscará un mecanismo que permita dejar estos restos a la vista para no renunciar a una parte tan importante de la historia de Vigo.

Informa el Concello que los hallazgos arqueológicos aparecieron a la altura del cruce de la calle Laxe con Travesía do Cónsul. «Se trata de un tramo de muralla de 2 metros de longitud y un ancho de 80 centímetros que tendría continuidad bajo la acera dirección Carral», concretan desde el Gobierno local.

El tramo tiene dirección norte-sur y sería la misma muralla que está tapada en la ventana arqueológica situada al final de Carral y de la que la separan 18 metros. Según los expertos, la fortificación se dirige hacia el sur para llegar al Baluarte de Gamboa, una de las puertas de la muralla de Vigo más significadas porque fue la que usaron los vecinos para entrar en el recinto amurallado y expulsar al ejército de Napoleón en 1809.