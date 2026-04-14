El ambicioso plan de la nueva ETEA coge impulso en Vigo, pero con mucha tarea por delante: los primeros hitos no se verán hasta un cuarto de siglo después del adiós de los militares

Entre 1916 y 2002, una buena parte de terreno de la franja litoral de Teis funcionó como un emplazamiento de uso exclusivamente militar, primero como base naval y desde 1939 como escuela adoptando a mediados del siglo XX la denominación de Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Armada (ETEA) por la que se le conoce en la actualidad. En agosto de 2002, cesó su actividad, pero no fue hasta febrero de 2009 cuando los vecinos pudieron acceder libremente a la zona, un momento en el que ya había empezado a cobrar forma un ambicioso plan de transformación de esas instalaciones para darles una nueva vida con servicios públicos, de ocio y, sobre todo, enfocados al ámbito académico y científico de la mano de la Universidad de Vigo y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y contando con la participación de Concello de Vigo, Xunta y Zona Franca, puesto que el Consorcio adquirió al Ministerio de Defensa hace más de dos décadas las instalaciones para buscarles una nueva vida.

Esa nueva ETEA ha estado vagando en los últimos 15 años (lo concibió la Xunta bipartita de PSOE y BNG y lo heredaron después los sucesivos gobiernos del PP) enredado en la burocracia y en la configuración de planes y proyectos sectoriales salvo la realización de obras puntuales en el campo de fútbol, pabellón deportivo, parque infantil o pistas de skate. En los últimos meses, con todo, ha habido un importante impulso para estar en disposición de sacar el máximo partido posible a los más de 115.000 metros cuadrados afectados por el plan sectorial de la antigua ETEA, que se dividió en siete sectores para facilitar los proyectos, pero con todavía mucha tarea por delante, ya que los primeros hitos no serán una realidad hasta un cuarto de siglo después del adiós de los militares, la residencia de mayores que construye la Fundación Amancio Ortega o una cafetería-restaurante con vistas a la ría de Vigo, que se esperan para el segundo semestre de 2027.

Panel con la infografía de la futura residencia de mayores. / Marta G. Brea

Ambos equipamientos se encuentran sobre dos sectores gestionados por la Xunta, el PS-6 (usos complementarios) y el PS-5 (usos recreativos). Es en el primero en el que los trabajos son más visibles a día de hoy, justo cuando está a punto de cumplirse un año desde el inicio de las obras de urbanización de 22.000 metros cuadrados en los que el Gobierno gallego invierte 4,4 millones para hacer viales de plataforma única para favorecer la movilidad peatonal, plazas de aparcamiento o renovar redes de servicios. El proyecto tiene en cuenta todo lo necesario para que la Fundación Amancio Ortega haga el geriátrico (con un presupuesto de unos 25 millones y en obras desde noviembre), pero también la protección y conservación de edificaciones de la ETEA catalogadas como las residencias Álava y Liniers o los edificios Morse y Enfermería.

Estos avances del ámbito PS-6 serían prácticamente inútiles si no tuviesen continuidad otras acciones en el denominado PS-1, que incluye el vial principal entre la avenida de la Marina Española y la playa y la plaza de Armas y para cuyo desarrollo vio la luz hace unas semanas tras meses de espera el convenio a tres bandas entre Concello, Xunta y Zona Franca, cuyo cronograma de actuaciones plantea un horizonte hasta 2029 para culminar la urbanización de otros 20.000 metros cuadrados y construir un aparcamiento subterráneo bajo la plaza de Armas.

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Más dudas hay con el calendario para el carácter científico que siempre se quiso imprimir a la ETEA en su nueva andadura, proyectos que dependen tanto del CSIC como de la Universidad de Vigo. El organismo estatal tiene la responsabilidad de desarrollar el ámbito PS-2, unos 16.000 metros cuadrados, para trasladar allí la sede del Instituto de Investigaciones Marinas (IIM). El único contrato activado por el momento es el de la demolición de cinco de los ocho edificios en pie en el ámbito, que deben dejar paso a un nuevo inmueble moderno y adaptado a las necesidades del CSIC. Mientras, el proceso electoral en la Universidad de Vigo ha dejado en barbecho el proyecto de llevar a cuatro edificios de la ETEA como son el Morse, Enfermería, Siemens y Faraday el Campus do Mar, cuyo desarrollo quedará en manos del próximo equipo de gobierno de la institución.