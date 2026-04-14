Afaga y Obras Sociais de Viseu sellan una alianza transfronteriza para impulsar la atención a las demencias

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Galicia (Afaga) y la entidad portuguesa Obras Sociais de Viseu han firmado un convenio marco de colaboración para desarrollar proyectos de interés común en los ámbitos de la longevidad y el envejecimiento activo, la salud cognitiva, la innovación social y la investigación científica, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con demencias neurodegenerativas y la de su entorno familiar y convivencial.

El acuerdo fue suscrito por el presidente de Afaga, Juan Carlos Rodríguez, y el presidente de Obras Sociais de Viseu, José Carreira, y se enmarca en una estrategia de cooperación transfronteriza entre Galicia y el norte de Portugal. A través de esta alianza, ambas entidades trabajarán en la defensa de los intereses de las personas con demencia, impulsando su empoderamiento frente al edadismo, la vulnerabilidad y la soledad no deseada, además de promover el desarrollo de espacios amigables.

La colaboración abarcará también proyectos conjuntos de innovación social e investigación científica centrados en la prevención y el diagnóstico precoz del deterioro cognitivo, así como en el seguimiento clínico de las personas afectadas por enfermedades neurodegenerativas. Además, Afaga prestará servicios de formación certificada a profesionales de Obras Sociais de Viseu para mejorar la atención a pacientes con demencia y reforzar el apoyo a sus cuidadores. El convenio contempla igualmente la puesta en marcha de campañas de sensibilización, acciones de capacitación comunitaria, actividades psicoeducativas para cuidadores informales, talleres, conferencias y otros eventos divulgativos.

Para Juan Carlos Rodríguez, este paso «se enmarca en la estrategia de cooperación transfronteriza que venimos desarrollando con entidades asociativas referentes de Portugal, para trabajar conjuntamente en la innovación e investigación en el abordaje de las demencias, la longevidad, en el entorno de la vulnerabilidad y en la lucha contra el edadismo y la soledad no deseada».

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Por su parte, José Carreira subrayó la dimensión social y asistencial del acuerdo al afirmar que «en un país donde la respuesta a la demencia sigue estando por debajo de las necesidades, este protocolo es una toma de posición clara: no esperamos más. Actuamos, construyendo soluciones en red, con socios estratégicos, para garantizar respuestas dignas, cualificadas y centradas en las personas».