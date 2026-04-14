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El AC Hotel Palacio Universal de Vigo presume de renovación integral en su 20 aniversario

Se ha formalizado la renovación del contrato de gestión por parte de ACHM Hotels by Marriott por un periodo de 30 años adicionales

El AC Hotel Palacio Universal, en Cánovas del Castillo.

El AC Hotel Palacio Universal, en Cánovas del Castillo.

Borja Melchor

El AC Hotel Palacio Universal, en Cánovas del Castillo, sopla 20 velas luciendo su mejor traje: ya presume de instalaciones más modernas, con las habitaciones y los espacios comunes renovados tras una reforma integral. La actuación, según sus responsables, «refuerza el posicionamiento del establecimiento en el segmento cuatro estrellas y consolida su papel como uno de los hoteles de referencia en la ciudad».

La renovación coincide con un momento «muy significativo» para el hotel, ya que celebra este año su 20.º aniversario bajo la gestión de ACHM Hotels by Marriott, la «gestora hotelera líder del sur de Europa». La intervención cobra protagonismo porque el negocio se sitúa en un edificio histórico del siglo XIX.

«La reapertura de AC Hotel Palacio Universal representa un paso importante dentro de nuestra estrategia de seguir reforzando destinos urbanos clave en España», afirma Antonio Catalán, presidente de ACHM Hotels by Marriott. Asegura que este hotel «forma parte de la historia reciente de Vigo». «Con esta renovación, buscamos poner en valor su identidad y proyectarla hacia el futuro, combinando hospitalidad, gastronomía y una conexión real con la ciudad y con quienes la visitan», añade

«Como muestra del trabajo bien hecho y la confianza», se ha formalizado también la renovación del contrato de gestión del hotel por parte de ACHM Hotels by Marriott por un periodo de 30 años adicionales, lo que garantiza la estabilidad y continuidad del proyecto a largo plazo.

Propuesta gastronómica

Otro de los grandes hitos que acompaña esta nueva etapa es la incorporación de una nueva propuesta gastronómica dentro del hotel, cuya restauración estará en manos del equipo de Silabario Gastronomía, referente gastronómico de la ciudad distinguido con una estrella Michelin. De la mano del mismo equipo, el hotel recuperará su icónica terraza, Universal, llamada a convertirse de nuevo en uno de los espacios más emblemáticos del establecimiento y en un punto de encuentro para los amantes de la gastronomía y la vida social de Vigo.

Esta alianza «refuerza la apuesta del hotel por la excelencia, el producto local y la conexión con el territorio y público de la zona, lo que contribuirá a dar dinamismo a la oferta del hotel y su mayor integración en el estilo de vida de la ciudad».

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Con esta renovación integral, «AC Hotel Palacio Universal reafirma su compromiso con la calidad, la mejora continua y el desarrollo del destino, iniciando una nueva etapa marcada por la modernización, la estabilidad a largo plazo y la apuesta por experiencias de alto valor para huéspedes y visitantes».

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