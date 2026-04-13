Celta e Imserso devuelven a Peinador a los números verdes: crece un 1,5% y roza los 92.000 viajeros en marzo

Demanda más que asentada entre negocios y vuelos vacacionales. El aeropuerto de Vigo volvió a mostrar que aunque lejos de su techo de potencial, su tráfico está más que asentado al registrar en el mes de marzo 91.650 pasajeros, un 1,5% más que hace un año. El dato llega a pesar de numerosos factores en contra como el adiós de rutas de Ryanair (Barcelona y Londres) o Air Nostrum o la competencia del AVE a Madrid.

Así lo desprenden las estadísticas de Aena dadas a conocer este lunes en las que constatan la resiliencia de Peinador, que anota el quinto mejor dato de su serie histórica pese a contar solamente con cuatro destinos regulares. A ellos se sumaron los del Imserso (975 viajeros a Almería) o el importante impulso que supone el Celta y su participación en la Europa League, ya que añadió 908 pasajeros con origen y destino Lyon debido al cruce de octavos de final con el Olympique.

El caso del aeropuerto de Vigo contrasta con los malos augurios en otros puntos del territorio donde ya se notan los efectos de la crisis en Oriente o la guerra por las tasas con Aena. De hecho hay 27 terminales de la red de Aena que presentaron menos tráfico en el tercer mes del año, algunas de poblaciones o destinos similares a Vigo como Valladolid, Córdoba, San Sebastián, Santander, Zaragoza, Girona o Almería. La mayor caída llega en Santiago de Compostela, que pierde de nuevo un 29% de su tráfico ante el cierre de la base de Ryanair. Por su parte el de A Coruña crece otro 5,3% (116.504 viajeros) y supera la simbólica barrera de los 1,3 millones en los últimos doce meses.

En el acumulado de este primer trimestre el aeródromo vigués suma 238.501 pasajeros, lo que representa un 3,4% menos de los logrados hace un año. La caída coincide con la del número de operaciones (-2,4%) y está condicionada por los numerosos desvíos durante enero y febrero por el tren de borrascas que azotó Galicia.

Alza de las mercancías

La importancia de la terminal olívica no se limita a los pasajeros sino también a las mercancías. La situación en Oriente y las incertezas en el comercio marítimo dispararon un 47% la carga en Peinador durante mazrzo, alcanzando las 58,25 toneladas. En lo que va de año acumula 122.370 kilogramos, un 16,6% más que en el primer trimestre de 2025.